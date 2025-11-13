快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

志工魂…永遠的郭課一生以社工為志業 連靈堂都在「113」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，「永遠的郭課」日前病逝，連靈堂都在「113」。圖／家屬提供
苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，「永遠的郭課」日前病逝，連靈堂都在「113」。圖／家屬提供

苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，即使面臨安全威脅，甚至車子遭潑糞也堅持專業，「永遠的郭課」日前病逝，連靈堂都在「113」（全國保護專線）室，「志工魂」行誼留下典範。

郭貴蘭11月9日晚間病逝，享年70歲，靈堂設在苗栗縣後龍鎮福祿壽生命藝術園區「113」室，11日21日舉行奠禮，她生前先後在苗栗家扶中心擔任社工員、苗栗縣政府第一任社工督導、第一任社工課長，第一家公辦民營老人養護中心、婦女庇護之家，也都是她任內，民眾捐款、捐土地，配合公家資源設立，後來調任桃園縣政府社工科長、衛生福利部北區兒童之家秘書，一生以社工為志業。

她率同社工團隊兢兢業業，曾遭不理性的當事人威脅，車子被人潑糞，但為了保護個案，沒有任何退縮，堅持社工專業及崗位，也曾護送一對犯案的泰勞夫婦年幼子女返回泰國，得到泰國政府感謝。

郭貴蘭是私立實踐大學前身實踐家專社工科畢業，工作中不忘進修充實專業，早年懷孕時，還挺著大肚子晚上到台中東海大學社會系進修，後來並獲得國立暨南大學社會政策與社會工作研究所碩士。

她敬業工作精神與態度影響團隊，不斷鼓勵考取社工師證照，苗栗縣政府社會處長張國棟、副處長邱苹榛等人都是子弟兵，也是一些資深社工心目中的永遠郭課，郭貴蘭積勞成疾，6年多前健康亮起紅燈，診斷肺腺癌四期，她努力抗癌，終不敵病魔辭世，令人百般不捨。

社工 苗栗縣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

關西鎮代表會擱置禮儀園區新建預算 議員促縣府盡快推動

顏正國癌逝10天！「角頭」全員靈堂致哀　高捷喊話：永不謝幕

黃尚禾、李千娜3度現身顏正國靈堂！友人提生日蛋糕陪過冥誕

顏正國親舅「十二少」任長彬現身！與陳昭榮合作曾入圍金馬獎男配角

相關新聞

改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

客運駕駛缺工議題始終未解，全台客運駕駛仍缺逾2000人，短途國道通勤路線難增班，尖峰時段總大排長龍，交通部今預告修法，將...

台中禁止廚餘養豬「這是未來趨勢」 盧秀燕：中央不做我們做

非洲豬瘟疫情暫歇，台中市長盧秀燕今天表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，目前還在跟豬農與相關行業討論...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，...

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦，衛福部長石崇良也在立法院表態...

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。