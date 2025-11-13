志工魂…永遠的郭課一生以社工為志業 連靈堂都在「113」

苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，即使面臨安全威脅，甚至車子遭潑糞也堅持專業，「永遠的郭課」日前病逝，連靈堂都在「113」（全國保護專線）室，「志工魂」行誼留下典範。

郭貴蘭11月9日晚間病逝，享年70歲，靈堂設在苗栗縣後龍鎮福祿壽生命藝術園區「113」室，11日21日舉行奠禮，她生前先後在苗栗家扶中心擔任社工員、苗栗縣政府第一任社工督導、第一任社工課長，第一家公辦民營老人養護中心、婦女庇護之家，也都是她任內，民眾捐款、捐土地，配合公家資源設立，後來調任桃園縣政府社工科長、衛生福利部北區兒童之家秘書，一生以社工為志業。

她率同社工團隊兢兢業業，曾遭不理性的當事人威脅，車子被人潑糞，但為了保護個案，沒有任何退縮，堅持社工專業及崗位，也曾護送一對犯案的泰勞夫婦年幼子女返回泰國，得到泰國政府感謝。

郭貴蘭是私立實踐大學前身實踐家專社工科畢業，工作中不忘進修充實專業，早年懷孕時，還挺著大肚子晚上到台中東海大學社會系進修，後來並獲得國立暨南大學社會政策與社會工作研究所碩士。

她敬業工作精神與態度影響團隊，不斷鼓勵考取社工師證照，苗栗縣政府社會處長張國棟、副處長邱苹榛等人都是子弟兵，也是一些資深社工心目中的永遠郭課，郭貴蘭積勞成疾，6年多前健康亮起紅燈，診斷肺腺癌四期，她努力抗癌，終不敵病魔辭世，令人百般不捨。