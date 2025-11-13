改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

客運駕駛缺工議題始終未解，全台客運駕駛仍缺逾2000人，短途國道通勤路線難增班，尖峰時段總大排長龍，交通部今預告修法，將開放雙層巴士行駛國道與快速公路，但也訂定相關規範，包含路線需避開強風禁行路段、車高限制下修至4公尺，預計明年1月底前完成修法，另也研擬業者購買雙層公車補助。

根據交通部公路局統計，截至今年11月，公路客運缺員671位駕駛、市區客運缺員1344位駕駛，合計缺員2015位駕駛。

交通部預告修正「道路交通安全規則」與「高速公路及快速公路交通管制規則」，草案預告30天。交通部表示，鑑於近年運輸業駕駛人力短缺，致尖峰時段國道客運運能不足，經參考國外經驗，修正部分條文，開放公路汽車客運業者使用雙層大客車行駛高速公路與快速公路。

草案要求，市區雙層公車高度規定不超過4.4公尺，交通部也修正行駛高、快速公路的雙層公車高度規定，明定經公路主管機關核准可行駛高、快速公路的雙層公車全高不得超過4公尺，另配合車輛型式安全審驗管理辦法車輛車身規格規定，針對走道有效寬度，已調和聯合國UNECE R107規定，修正將雙層公車走道有效寬度，從32公分修正為45公分。

交通部長陳世凱今接受媒體訪問時說明，針對雙層公車駕駛會有不一樣的訓練，車體也會有限制，強風時會禁止行駛，盼明年1月底前完成法制化作業，屆時雙層公車載運人數變多，可紓解尖峰排隊問題，屆時業者可能會減少班次，也就不需這麼多駕駛，盼對乘客、業者雙方面都有幫助，但實際使用仍要看業者決定。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦指出，目前市區雙層公車多為觀光用途，為開頂式公車，限高4.4公尺。本草案為適用國道車型，車頂應為「封閉式」，限高為4公尺，車體部分，國內已有車廠可打造雙層巴士，未限制廠牌國籍。

胡廸琦指出，目前擬以公共運輸計畫提供業者購車補助，但實際補助比例仍待評估，而速限或行駛時段限制，則依高快速道路管制規定，沒有其他限制。

高快速公路雙層公路進行路段是否包含五楊高架橋？胡廸琦說，本案為客運營運路線，行經路線皆需經公路主管機關核准，除強風路段外，依各道路主管機關路段管制規定辦理。而主管機關、客運業者在規畫路線時，可參考高速公路強風管制作業規定避開禁行路段。

胡廸琦表示，目前新北市政府、桃園市政府多次向交通部建議加速推動，還未有個別業者提出意願，交通部已函知各地方政府、公路局可先了解業界需求，預為準備，不排除任何有需要的路線。