冷氣房作息亂 經痛、性交也痛…嘉義32歲女確診子宮肌腺症靠中醫改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任提醒，女性平時應以溫熱飲食為主。圖／台中榮總灣橋分院提供
台中榮總灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任提醒，女性平時應以溫熱飲食為主。圖／台中榮總灣橋分院提供

嘉義32歲上班族葉姓女子因長期待在冷氣房、作息不規律、偏好冰冷甜食，導致經期前後反覆頭痛、乳脹、下腹痛、血塊量多、腰痠及頭暈，嚴重到無法上班，月經後性交仍有疼痛。經超音波確診為「子宮肌腺症」。台中榮總灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任以氣滯血瘀及寒凝體質判斷，採溫陽活血治療並調整生活習慣，症狀已明顯改善。

醫師唐佑任表示，痛經依成因可分為原發性與繼發性，後者常與子宮內膜異位症、子宮肌瘤等器質性疾病相關，其中以子宮內膜異位最常見。中醫認為此類病程多屬慢性、難以根治，常兼見氣滯血瘀、寒凝血瘀、痰瘀互結等證型，治療以辨證施治為原則，藉由溫陽、理氣、活血化瘀與清熱解毒改善疼痛。常用方劑包括桃紅四物湯、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、少腹逐瘀湯。唐醫師強調「不通則痛」，若能對症下藥並調整生活作息，多數患者疼痛都能改善。

他提醒，女性平時應以溫熱飲食為主，避免冰飲、寒性蔬果（如冬瓜、絲瓜、蓮藕、西瓜等）及油炸食物，以減少經痛。可多攝取高鈣低脂食物、豆類與含薑黃素的料理；經前適量喝黑糖薑茶或黑糖紅豆湯，也能活血散寒、緩解症狀。此外，太極、氣功等溫和運動有助促進循環、降低子宮內膜異位復發風險。

唐佑任表示，「經期必喝四物湯」是迷思。四物湯屬於藥物，只適合營血虛滯者，不當服用反而可能刺激子宮肌瘤、乳房纖維囊腫或肌腺症復發，加重經痛。若囊腫過大或疼痛劇烈，仍須依醫師評估接受外科方式處理。唐醫師提醒，近年子宮內膜異位症有上升趨勢，中西醫整合治療可改善痛經，也能減輕不孕、腹脹、便秘、頻尿等症狀，呼籲女性勿自行使用偏方，以免延誤病情。

正為患者看診的台中榮總灣橋分院醫師唐佑任。圖／台中榮總灣橋分院提供
正為患者看診的台中榮總灣橋分院醫師唐佑任。圖／台中榮總灣橋分院提供

子宮肌瘤 醫師 經痛
