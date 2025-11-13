快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

全家便利商店搶進「微型商圈」！科技店4.0「拿了就走」登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店科技店4.0「拿了就走」於桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區亮相，實現「拿了就走」的無感支付購物體驗，並搶攻「微型商圈」市場，透過科技省下店員勞務、提升消費體驗，並以最適合的商品組合服務場域，讓便利商店能靈活進駐人流較少、坪效受限的生活圈。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0「拿了就走」於桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區亮相，實現「拿了就走」的無感支付購物體驗，並搶攻「微型商圈」市場，透過科技省下店員勞務、提升消費體驗，並以最適合的商品組合服務場域，讓便利商店能靈活進駐人流較少、坪效受限的生活圈。圖／全家便利商店提供

高齡少子、勞動人口減少、追求消費體驗為不可逆之趨勢，全家便利商店今日（11月13日）宣佈科技店4.0於桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區亮相，並以「省勞務」、「增體驗」、「可複製」三大核心佈局科技設備，盼藉此滿足未來社會消費趨勢及購物需求。「全家」科技店4.0不僅真正提供「拿了就走」、結帳過程不需再另外確認購物清單的無感支付購物體驗，亦為便利商店靈活搶進人流較少、坪數受限、消費需求卻未被滿足之「微型商圈」利器。

「全家」藉由不同科技店型滿足消費需求，科技店3.0「科技簡配店」子母衛星店模式，近年已陸續進駐「全家」總部10樓、日月光廠區及內湖科技大廠園區營運，11月底將再導入大溪松樹店，已成可實質擴大複製之營運店型。另外，複製性高之「智能咖啡機」則已導入120台，而雙向智能結帳POS機（店員與顧客皆可結帳）亦已全面導入全台4,400家店舖，並將依商圈消費需求陸續開放自助結帳功能。

「全家」近年積極探索科技零售應用，盼建立可驗證、可複製、可擴張的未來零售樣貌，數位科技暨企劃部部長陳盈州表示，全家便利商店以科技為橋樑，朝省店員勞務、提升消費體驗、可擴大複製的核心目標持續邁進。觀察便利商店據點密集，但仍有許多科技廠區、辦公大樓之「微型商圈」購物需求未被滿足，主要為其商圈條件無法以標準店型展店，而近年透過科技店3.0自助結帳、科技店4.0 AI設備及無感支付等技術，讓店舖經營延伸多元變化，將有機會走進更多微型商圈的縫隙，提升運營彈性，服務過往無法覆蓋的潛在商圈，持續擴展零售邊界。

今年8月「全家」科技店4.0至桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區展店，並與富士通攜手合作，主打「拿了就走」營運模式，消費者挑選商品後不需再另做停留進行結帳；其流程為（一）加入「全家」會員並將信用卡綁定MyFamiPay；（二）入店前打開「全家」APP並點選科技店icon，再於閘門前掃描QRCode入店；（三）選購商品後可直接出店，結帳過程不需再另外確認購物清單，即自動完成扣款，實現真正零接觸、零等待的購物流程，為「懶商機」時代下極致便利的消費體驗。

「全家」科技店4.0為創新零售實驗場域，店舖坪數為7坪，商品數約350項，涵蓋常溫、冷藏、冷凍商品，品項數皆可因應微型商圈需求及營運型態變化；天花板配置AI鏡頭、電腦視覺（CV）攝影機，並結合多重貨架重量感測器、邊緣運算單元，可即時精準辨識購物行為，打造顧客專屬的「隱形購物車」；同時，將透過AI偵測確認每次商品的拿取與放回，並隨時比對貨架位置與庫存數據，即使商品被消費者誤放至其他區位，AI即會偵測並提醒店舖誤放的商品貨架，後續可同步進行整理；此外，亦同步導入智能咖啡機與自助微波爐，讓顧客可自助快速享用美味餐點。

「全家」持續探索便利商店智慧零售多元可能性，「科技店4.0」不僅是科技設備與消費體驗再升級，更是未來零售營運樣貌重要里程碑，不僅觸及原本無法抵達的微型商圈，店內設備更可複製化導入至不同商圈需求之店舖，讓智慧零售成果真正融入日常營運。

全家便利商店科技店4.0整合AI鏡頭及CV電腦視覺鏡頭、多重感測器及CloudPOS雲端系統等技術系統，即時比對貨架位置與庫存數據，即使商品被誤放於其他區位，也能自動校正判讀，確保交易結果的正確性與完整性。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0整合AI鏡頭及CV電腦視覺鏡頭、多重感測器及CloudPOS雲端系統等技術系統，即時比對貨架位置與庫存數據，即使商品被誤放於其他區位，也能自動校正判讀，確保交易結果的正確性與完整性。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0同步配置智能咖啡機與自助微波爐，讓顧客可快速享用美味餐點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0同步配置智能咖啡機與自助微波爐，讓顧客可快速享用美味餐點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0於桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區亮相，天花板配置AI鏡頭與CV電腦視覺鏡頭，並配置多重感測器及CloudPOS雲端系統等技術，讓消費者入店掃碼、拿了就走、自動結帳。圖／全家便利商店提供
全家便利商店科技店4.0於桃園楊梅工業區－台灣電綜股份有限公司廠區亮相，天花板配置AI鏡頭與CV電腦視覺鏡頭，並配置多重感測器及CloudPOS雲端系統等技術，讓消費者入店掃碼、拿了就走、自動結帳。圖／全家便利商店提供

便利商店 坪數
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

楊梅7旬翁跌倒撞破頭 幼獅警護送返家

協和電土汙台電尚未提計畫 改善完成前不能進行四接開發計畫

身障男子誤上月台迷途 楊梅警即時伸援助返家

楊梅警結合扶輪社捐血活動宣導 強化民眾防詐、交安觀念

相關新聞

改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

客運駕駛缺工議題始終未解，全台客運駕駛仍缺逾2000人，短途國道通勤路線難增班，尖峰時段總大排長龍，交通部今預告修法，將...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，...

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦，衛福部長石崇良也在立法院表態...

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢...

志工魂…永遠的郭課一生以社工為志業 連靈堂都在「113」

苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，即使面臨安全威脅，甚至車子遭潑糞也堅持專業，「永遠的郭課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。