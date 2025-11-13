「被書店耽誤的學者」陳隆昊回憶書業之路 幽默稱：在木星也要辦出版

自嘲是「被書店耽誤的人類學者」，唐山書店創辦人陳隆昊堅守崗位近半世紀，對於書店與出版彷彿是他靈魂中最深的執念，他透露，就算哪天他移居木星，他還是要辦出版、開書店。

陳隆昊表示，人類探測木星的最新進度顯示各種可能，未來也許可能在木星上生活，從木星傳輸檔案到地球只要10多分鐘，「要辦出版是有可能的。」他說，即使自己到木星生活，也要開書店、辦出版。

陳隆昊是許多獨立書店老闆的啟蒙者，他曾是台北文化獎、金鼎獎得主，也是第1屆樹梅「獨書獎」特別貢獻獎得主，11日他擔任頒獎人，將特別貢獻獎頒給第2屆得主、小小書店負責人劉虹風，頗有世代傳承的意義。

陳隆昊接受中央社記者專訪時表示，他每次想要放棄，就得到一個獎，現在都快75歲，隨時都可以退休，但想到這一路走來有多少人受他的影響開了書店，不時向他請教，他就覺得責任重大，擔子放不下來。

提起自己的出版及獨立書店之路，陳隆昊笑說自己是「被書店耽誤的人類學家」，就讀台大考古系（人類學系前身）時備受學者李奕園的看重，一直想栽培他，可惜因父親生意失敗，身為長子的他責任重大，在心中埋下創業種子，大學時先是在南天書局半工半讀，退伍後先開出版社再開書店，書業之路一走就是50年。

陳隆昊是先開出版社再開書店，當時的想法是只要能出到100種書，就要來開書店，不過1982年草創初期即搭上台大及各大專院校教學用書的出版行列賺了第一桶金，1984年就成立「唐山書店」門市，參與台灣出版及書市最風風火火的行列。

不過唐山書店除了教科書及人文社會科學叢書，最受歡迎莫過於「禁書」，「當時禁書就2種，一種跟馬克思主義有關，一種是附匪學者出的書，但有關單位來書店查書只是做做樣子，到後來我每個月還得配合，知道他們要來了，就先擺一些出來讓他們可以交差。」

但有一回還是出了狀況，來搜查的人員直搗黃龍闖進倉庫，沒收大量書刊、損失慘重，書店同事告訴他一定是有人密報，一定要查，陳隆昊卻說，對方這樣做一定有苦衷，也許是家人受到控制等理由，如果要搞內部檢查，那跟這些情治單位有什麼兩樣。至今陳隆昊仍不知密報者是誰。

後來美國對台祭出「特別301法案」，要台灣徹底解決盜版問題，1990年代前後盜版空間愈來愈小，陳隆昊戲稱自己從一個「快樂的海盜」從良成為「守法的書商」，但出書、賣書的熱情不減，只要想到能把這些知識傳播到更多人手上，就覺得滿足。

「唐山」數10年來面對「特別301」、網路出現以及市場快速萎縮，都沒被打垮，但最感到壓力的還是房租，「唐山書店從一開始在新生南路口店面的4000元漲到25000元，退到巷內後房租也是直直漲，這也是許多獨立書店的難題。」

陳隆昊常跟有心開書店的年輕人說，要進入這個行業，除了基本的「柴米油鹽」要熟，最好要有自有資產，雖然難度很高；此外陳隆昊也呼籲文化部、教育部能請地方圖書館支持獨立書店，書籍採購相關事宜能透過獨立書店，「讓書店活下去，讓鄉下的火種傳下去。」