快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

交通招商多領域 招商大會11月19日啟動、釋出3,339億商機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部將於11月19日舉辦本年度招商大會。本次大會釋出商機規模達新臺幣3,339億元，首次突破三千億大關。本年度大會以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主軸，商案之投資開發大多為整合地方發展、活化區域商業機能或交通場站樞紐之複合式興建營運轉移案件，現場亦提供交流諮詢服務，促進國內外企業拓展商機。

為強化招商平台媒合量能，交通部持續開發投資案源，依據促參法等相關獎勵優惠，積極擴大民間參與範圍及合作模式。本次大會除彙整所屬機關(構)在115年底前可供投資商機，內容涵括民間參與投資開發之民參案件32件、商機總額約新臺幣948億元及重大交通建設工程採購案件28件、商機總額約新臺幣2,391億元，類別橫跨臺鐵、高鐵、港區周邊土地開發、航空站、電信、郵政暨觀光遊憩設施興建營運及交通建設計畫及等多元領域，期與各界潛在投資者合作，引進民間創意思維，創造交通新動能。

交通部表示，此次大會主推之5件亮點商案，計有：臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案，基地面積約7.23公頃，重新規劃餐飲零售等商業設施，是受矚目的案件；高雄市自立路土地開發案，是臺灣南部地區相當重大的住商大樓開發案，基地面積約1.28公頃，民間投資金額計約150億元；高速鐵路臺南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案，屬於設定地上權的開發案，規劃開發為商辦、旅館、餐飲零售、倉儲物流等設施，民間投資金額計約72億元；基隆市威海營區舊址基地BOT案，基地面積約1.17公頃，打造結合購物、休閒、文化、娛樂、餐飲等設施於一體之複合商業中心，民間投資金額約40.5億元；高雄港新亞灣雙子星大樓開發案(原名：高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)，基地面積約1.16公頃，投資興建及營運商用不動產設施，民間投資金額計約86.99億元。皆為提供民間資金投入國家建設與產業發展，活化地方區域發展之指標型商案。

交通部表示，本次大會將為近年投資交通建設及服務著有貢獻之8家業者，頒發表揚獎座，表達感謝之意。受獎業者投資類別涵蓋航空站及其設施、港埠土地及設施開發、高鐵建設、交通及車站建設、文教設施等，彰顯民眾、企業、政府三贏的施政成果。

交通部另表示，大會現場將由交通部暨所屬機關(構)及經濟部所轄投資臺灣事務所等單位設置14個招商攤位及洽談區，將進行中或近年即將展開的商案與投資機會進行面對面說明與介紹。這將是國內外企業掌握投資契機的最佳平台，歡迎各界踴躍參與並加入投資行列，為投資交通建設及服務開創新局。

AI人工智慧之應用已成為全球發展之新趨勢，交通部也邀請中華電信加入本次招商平台，於現場提供AI結合交通相關職業之AI 未來之窗應用服務展示體驗區，讓與會貴賓體驗AI技術應用，並可留下參與招商大會美好回憶體驗。

交通部表示，招商大會除可讓業者更瞭解交通產業投資環境，也提供有意參與者快速便捷之聯繫管道與多方資訊，藉此深化雙邊合作，創造互惠共榮。交通部竭誠歡迎各界業者踴躍參與，親臨會場掌握投資先機。

交通部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

擴大內需拚觀光 交通部明年將推平日國旅最高兩千優惠

美國缺席COP30 大陸代表團長李高：相信美國終將回歸

駐韓代表丘高偉投書 籲兩國際條約、組織納入台灣共創永續未來

相關新聞

改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

客運駕駛缺工議題始終未解，全台客運駕駛仍缺逾2000人，短途國道通勤路線難增班，尖峰時段總大排長龍，交通部今預告修法，將...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

天冷愛吃鍋…3成國人血脂異常 麻油雞、羊肉爐補過頭恐爆心血管危機

天氣濕濕冷冷，民眾陸續換上冬衣，鍋物買氣也爆增。國軍桃園總醫院新竹分院心臟內科主治醫師曾國翔提醒，冬令進補勿「補」過頭，...

8旬母悶死身障兒 衛福部長表態支持特赦！身障團體：切勿卸責

近期一位8旬老媽媽悶死了照顧數十年的53歲重度身障兒子，遭判刑2年半，各界盼賴清德總統特赦，衛福部長石崇良也在立法院表態...

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

舊鞋救命國際基督關懷協會與全家便利商店今年再度攜手，推出「全家一塊送愛到非洲」公益計畫，鼓勵民眾善用巷口「全家」店鋪零錢...

志工魂…永遠的郭課一生以社工為志業 連靈堂都在「113」

苗栗縣政府社會處前社工課2002年創課課長郭貴蘭一生以社工志業，即使面臨安全威脅，甚至車子遭潑糞也堅持專業，「永遠的郭課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。