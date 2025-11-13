慢性淋巴性白血病多長者罹病 台大醫：標靶「固定療法」縮短用藥時間

依最新癌症登記報告，全台慢性淋巴性白血病（CLL）患者合計270人，占白血病個案數1成，且呈逐年上升趨勢。台大醫院血液腫瘤科主治醫師田豐銘表示，CLL病人發病年齡高，多數高於55歲，且9成病人合併慢性病，早期只能有化療一種治療選項，近年則有新型標靶藥物可用，且健保給付逐步擴大，最新治療模式則是「固定療程療法」，以標靶藥物組合治療，患者不需持續用藥。

田豐銘表示，CLL病人年紀大，難負荷化療副作用，通常需要減輕劑量，卻可能導致療效不佳，形成治療困境，國際文獻指出，標靶治療對這類病人有所幫助，過去健保雖給付用藥，但僅限特定基因型病人，真正能用藥的病人屬少數，根據2021年國內調查，CLL病人治療概況，最多病人仍使用化學治療。

「新型口服標靶藥物，可降低CLL疾病進展幅度達72%。」田豐銘說，近期藥物給付擴大，適用病人增加，但為達治療效果，病人必須長期用藥，時間短則5年，若治療效果好，有時病人用藥長達10年仍需持續用藥，近期有新型「固定療程療法」，以標靶藥物組合治療，病人用藥14個月就能停藥，且復發比率不高，也能減輕病人用藥副作用。

衛福部健保署今年10月擴大給付BTK抑制劑作，食藥署核准雙標靶組合14個月固定療程新制應證，可望提升患者治療品質。不過，台灣血液病學會理事長柯博升說，在各項血液疾病中，CLL治療與國際治療標準相距較遠，近年健保雖擴大給付，但仍無法一次到位，加上國內檢測方法也還需努力，學會將致力研發，盼一、二年內跟進國際，讓病人及早確診、及早用藥。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔說，血癌分淋巴性、骨髓性、慢性、急性組合共4類，病程往往來勢洶洶，且治療時間長，對於醫師、護理人員而言，在照顧上均面臨很大衝擊，基金會深耕血癌照護，打造「血癌友善病房」，及「血癌攻略」LINE聊天機器人，幫助病人在住院照顧、疾病衛教、心理支持等層面可即時活得完整照顧。