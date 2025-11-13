好友1句話改變想法…印尼新住民吳曉雯在台傳授母語 傳遞多元文化

移民署今天表示，來自印尼的新住民吳曉雯來台求學並落地生根，因友人一句話，意外成為印尼語教師，用教育滋養許多學童，並分享傳遞其在台歷經多元文化衝擊的故事。

移民署今天發布新聞稿表示，北區事務大隊台北市服務站近日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，且特別邀請來自印尼並在台灣落地生根的新住民吳曉雯，分享她來台經歷的文化衝擊歷程，並意外踏上成為印尼語教師的故事。

吳曉雯於民國88年來台就讀大學資訊系，她表示，沒想到一抵台就遇上921大地震，加上對語言、飲食和天氣都不習慣，那時每天都在倒數返鄉的日子，但她對自己說要「撐下去」，憑藉毅力與熱忱，順利完成學業，同時也在台過著幸福的1家5口生活。

「只有兩名學生，你要不要試試看」，吳曉雯回想說道，新北市某間國小於109年僅2名學生選修印尼語，但卻發生找不到老師的困境，但因朋友的一句話，讓她在印尼語教學路上，一做就是6年。

她說，從起初一週只有1堂課，到後來一週要奔波於5間學校授課，每週排滿10節課，一度曾因報酬不多而想過放棄，但每當學童用印尼語和她互動，並聽到學童們說每週最期待印尼語課到來，成為她堅持用心教書的動力。

吳曉雯表示，鼓勵新住民彼此欣賞差異、溝通交流，差異就能化為力量，讓多元文化成為台灣社會最美的風景。