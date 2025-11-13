盧秀燕喊禁廚餘養豬是趨勢 中市養豬協會：若無配套廚餘往哪裡去？

針對台中市長盧秀燕今天備詢時表示，禁止廚餘餵豬是未來趨勢，即使中央不做，台中也會做，台中市養豬協會總幹事楊駿杰表示，站在養豬協會及養豬戶的立場，再次呼籲台中市政府三思而後行，政策要一定「要有配套」後再上路，不要貿然行事，若不讓豬吃廚餘，未來市場上將很難看到黑豬肉。

楊駿杰說，停止廚餘養豬，不只豬農現有的豬種要全部變更，一天300多噸的廚餘要往哪裡去？各地焚化場已經面臨無法去化了；畢竟廚餘養豬的爭議，主要是因為廚餘的來源複雜，可能含有過期食物、化學物質或毒素，若含有未經充分高溫處理的動物性廢棄物，需要專業設備90℃以上高溫蒸煮殺菌，因而增加設備和人力成本，也容易成為非洲豬瘟等疫病傳播的媒介。

事實上，廚餘養豬和飼料養豬各有不同立場與優缺點，廚餘養豬多用於本土黑豬，適合飼養期較長的品種，因為肉質成熟、口感較甜美，但飼養周期長（約12-15個月），過去因廚餘成本低，且可幫助餐飲業減少廚餘處理費用，對環境有回收再利用效果，但養殖期長。

而飼料養豬以白豬為主，透過飼料養殖期雖短（約6個月），但大多依賴進口，價格昂貴，占養豬總成本逾6成，兩者因養殖品種、養殖目標，以及經營模式不同而各有立場與選擇，台中市政府未來若貿然喊停「廚餘養豬」，未來市場上將很看到黑豬肉。