盧秀燕受質詢說禁廚餘養豬台中會做 廚餘養豬戶有話要說

台中梧棲養豬場日前出現非洲豬瘟，市長盧秀燕今天在議會質詢時說，禁止廚餘養豬是趨勢，即使中央不做，台中也會做；台中有廚餘養豬戶說，他們可理解市長的壓力，但養豬問題不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果沒有配套措施，今天宣布台中明天會禁止廚餘養豬，明天台中市的廚餘將無人願意載運，廚餘大戰一觸即發。

台中市目前有168場養豬戶，養豬數9萬多頭，其中36場以廚餘養豬，養豬數4萬多頭占全台中近半數；台中有廚餘養豬戶說，台中市長盧秀燕在議會質詢中講台中未來要禁廚餘養豬，他們可理解市長的壓力，但養豬問題不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果沒有配套措施，今天宣布台中明天會禁止廚餘養豬，明天台中市的廚餘將無人願意載運。

廚餘養豬戶說，台中市一天約有300噸熟廚餘，如果禁止廚餘養豬，台中市廚餘如何去化要說清楚，否則目前台中市廚餘只能運到焚化場燒，因為掩埋被坑議，焚化場總有一天會無法消化，台中的廚餘大戰一觸即發。

廚餘養豬戶表示，環境部才剛舉辦中區廚餘養豬增設監視系統說明會，如果台中市宣布不能廚餘養豬，教這些想配合政府政策的養豬戶無所適從，他們支持設共同蒸煮場所，加強管控蒸煮要求的作法，目前還沒相關單位找他們談禁止廚餘養豬問題，他們會向台中市政府表達立場和心聲。