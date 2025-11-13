廚餘焚化恐增戴奧辛 環境部：中長期朝生質能源化、堆肥化

廚餘養豬禁令尚未解除，根據環境部統計，期間全國平均每日產生1779公噸廚餘；外界憂心焚燒廚餘恐排放戴奧辛，環境部稱，焚化爐原始設計即具備處理廚餘能力，但要混拌均勻，也會加驗戴奧辛監測1次；焚化只是短期做法，中長期廚餘去化仍朝生質能源化、堆肥化。

環境部今天赴行政院會報告「各縣市廚餘去化情形」。環境部指出，截至11月10日，禁養期間全國平均每日廚餘清運量約1779公噸，其中再利用處理占44％（785公噸／日），焚化與掩埋合計占56％（994公噸／日）。

針對外界關切廚餘投入焚化可能影響設備及空汙排放問題，環境部指出，11月7日已邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測一次戴奧辛。

環境部強調，廚餘管理屬地方自治事項，感謝各縣市政府全力配合，焚化處理僅屬短期應變措施，非長期政策方向。未來中長期將與地方合作，提升堆肥化、生質能化及黑水虻等循環利用，未來也將推動「惜食教育」，從源頭減少食物浪費，落實循環經濟與淨零目標。

另針對防疫期間廚餘再利用養豬場的管理，地方環保機關目前正執行第四波稽查，前三波完成率均達100%，共查獲4家違規業者並依法處分。各縣市廚餘掩埋場亦已全面完成圍籬設置，防止野豬及野生動物進入覓食。