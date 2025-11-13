盧秀燕表態台中擬禁廚餘養豬　正與豬農等討論

台中市長盧秀燕今天在台中市議會表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢，台中市政府現在正與豬農及相關行業討論，雖會考慮中央狀況，但她相信「中央不會做，我們會做」。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。

中國國民黨籍台中市議員陳本添質詢時表示，究竟病毒從哪來，大家都「霧嗄嗄（指理不出頭緒）。」

盧秀燕答詢說，目前推論可能廚餘沒煮熟，但案場器皿和剩餘廚餘未驗出病毒，最重要是有止住疫情。至於廚餘運送車腳踏墊驗出陽性，這些人走來走去，照理說病毒會擴散，為何沒有，她也認為至今不知病毒從哪來。

截至目前全國仍暫停廚餘養豬，民主進步黨籍台中市議員陳淑華與陳俞融等關心台中未來是否禁廚餘養豬；盧秀燕表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢，市府現在正與所有豬農及相關行業討論，「我們會做。」

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹關心廚餘桶未加蓋，廚餘收運車滿街跑，有衛生安全疑慮；盧秀燕說，請環境保護局通知廚餘收運業者廚餘桶要加蓋，才能減少溢出，未加蓋將依廢棄物清理法罰新台幣1200元到6000元。