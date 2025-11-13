快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

盧秀燕表態台中擬禁廚餘養豬　正與豬農等討論

中央社／ 台中13日電
台中市長盧秀燕今天在台中市議會表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢。記者陳敬丰攝影／聯合報系資料照
台中市長盧秀燕今天在台中市議會表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢。記者陳敬丰攝影／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕今天在台中市議會表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢，台中市政府現在正與豬農及相關行業討論，雖會考慮中央狀況，但她相信「中央不會做，我們會做」。

台中梧棲區1間養豬場出現非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布疫情調查報告，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘。

中國國民黨籍台中市議員陳本添質詢時表示，究竟病毒從哪來，大家都「霧嗄嗄（指理不出頭緒）。」

盧秀燕答詢說，目前推論可能廚餘沒煮熟，但案場器皿和剩餘廚餘未驗出病毒，最重要是有止住疫情。至於廚餘運送車腳踏墊驗出陽性，這些人走來走去，照理說病毒會擴散，為何沒有，她也認為至今不知病毒從哪來。

截至目前全國仍暫停廚餘養豬，民主進步黨籍台中市議員陳淑華與陳俞融等關心台中未來是否禁廚餘養豬；盧秀燕表示，禁廚餘養豬一定是未來趨勢，市府現在正與所有豬農及相關行業討論，「我們會做。」

台灣民眾黨籍台中市議員江和樹關心廚餘桶未加蓋，廚餘收運車滿街跑，有衛生安全疑慮；盧秀燕說，請環境保護局通知廚餘收運業者廚餘桶要加蓋，才能減少溢出，未加蓋將依廢棄物清理法罰新台幣1200元到6000元。

非洲豬瘟 廚餘 盧秀燕
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中放颱風假市區無風雨…新光三越湧人潮 入館人數增加一成

鳳凰將侵台…台中12處廚餘掩埋場引慮 盧秀燕：全面加固

豬肉攤解封買氣熱絡！盧秀燕今視察建國市場40肉攤：市府會緊盯食安

豬肉攤開市 盧秀燕上午到市場關心：價格稍高、整體穩定

相關新聞

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

台中出現首例非洲豬瘟，政院解除豬肉禁令後，也再加嚴防疫措施。行政院會今天也通過，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

北市聯醫和平院區被罵後「急轉彎」 今起醫事人員免站崗當引路人

台北市立聯醫和平院區整修外牆架圍籬，民眾就醫動線調整，院方卻找放射師等醫事人員在大門外「站崗」引導，挨批不尊重專業。記者...

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局...

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」...

五星變廚餘！微波加熱海鮮一叮秒毀口感 「3類食材」恐釀意外

愛吃海鮮的你，千萬別把剩下的鮭魚、干貝或蝦子往微波爐一丟就了事，這看似方便的一「叮」，其實可能讓你的美味餐點從五星變一星，甚至讓整個廚房陷入「魚腥浩劫」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。