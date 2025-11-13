小心是「糖尿病前期」 20歲以上國人高血糖盛行率12.8%

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，再加上均衡飲食、規律運動等自我健康管理，代謝症候群及糖尿病前期有機會逆轉。圖／123RF
定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，再加上均衡飲食、規律運動等自我健康管理，代謝症候群及糖尿病前期有機會逆轉。圖／123RF

每年11月14日為「世界糖尿病日」，呼籲民眾了解糖尿病的成因、症狀、治療及併發症，建立健康生活型態，管理自己的血糖。台安醫院內分泌曁新陳代謝科主任林毅欣表示，胰島素是治療糖尿病的重要藥物，為了紀念發現胰島素的班廷（Banting）醫師，將他的生日訂為世界糖尿病日。

糖尿病是一種慢性的代謝異常疾病，除了遺傳體質，高血糖是造成疾病最主要的原因。隨著飲食西化與生活型態的改變，糖尿病（特別是第二型）發生率逐年升高，尤其是攝取過多高糖、高脂食物。林毅欣指出，糖尿病的原因相當複雜，後天飲食不正常易導致血糖、血脂升高，加劇併發症風險。

根據國健署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，台灣20歲以上國人高血糖盛行率為12.8%，顯示血糖健康已成為重要健康議題。國健署長沈靜芬表示，代謝症候群是糖尿病的重要前兆，會增加罹患糖尿病的機率；而代謝症候群及糖尿病前期有機會逆轉，透過定期檢查、均衡飲食、規律運動，可降低發展為糖尿病的風險。

為降低代謝症候群病人發展為糖尿病等慢性疾病的風險，國健署自111年7月推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案管理約46萬人。其中，近5成個案空腹血糖偏高（≧100mg/dL）、6成糖化血色素偏高（5.7%至6.4%），符合糖尿病前期標準的個案約有9.8萬人。

經3次或以上的追蹤管理，約有13%，大約1.2萬人的糖化血色素已緩解達正常值，顯示持續追蹤與健康管理，能有效改善血糖控制，延緩疾病進展。國健署提醒，血糖跟血壓一樣，會因當天身體狀況而有所不同，除了要定期監測，建議養成紀錄的習慣，長期觀測更能準確掌握血糖的變化。

代謝症候群及糖尿病前期可以預防，也可以逆轉，國健署分享「控糖5招」，及早開始介入減少危險因子，能大大降低演變成慢性病的機會。

1、定期檢查：善用國健署提供的成人預防保健服務，自114年1月1日起，將年齡下調至30歲，及早掌握健康狀況、降低併發症的發生風險。

2、血糖監測：定期量測血糖，隨時掌握血糖變化，穩定於正常範圍內（70-99mg/dL）。

3、均衡飲食：掌握「3低1高」原則，遵循低油、低鹽、低糖及高纖飲食原則，多選擇多樣化食物，避免精緻糖類。

4、規律運動：每次運動至少30分鐘以上，並搭配不同運動種類，每周累積運動150分鐘。

5、加強管理：血糖異常伴隨腹部肥胖、血壓或血脂過高任3項，即為代謝症候群。務必控制腰圍及體重，逆轉代謝症候群。

