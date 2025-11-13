快訊

懶人包／買小孩還是代孕？同性伴侶高調迎4寶 合法性掀爭議

聯合新聞網／ 綜合報導
一對男性同性伴侶在社群平台分享赴墨西哥代孕迎接四個寶寶的經歷，原本想記錄家庭誕生的喜悅，卻意外引發網路輿論風暴。圖／聯合報資料照片
一對男性同性伴侶在社群平台分享，遠赴墨西哥代孕迎接四個寶寶的經歷，掀起輿論風暴，也再度引發對代孕合法性與倫理的社會討論。不少網友批評他們忽視代理孕母的付出，直指「買小孩賺流量」。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也在臉書表達不滿，抨擊此事讓他「想吐」。《聯合新聞網》帶你看爭議起源，並整理合法的代孕國家及費用如何計算。

文章目錄


網友批評：超級噁心 不顧孕母風險

這對伴侶在InstagramThreads平台開設「壹零出4啦」帳號，分享他們的代孕歷程。兩人2022年結婚後展開代孕計畫，最初考慮過烏克蘭、哥倫比亞等地，最終選擇流程較合法透明的墨西哥生殖中心。他們使用同一位卵子提供者，由兩位代理孕母各自植入兩個受精卵，沒想到兩名孕母都懷上雙胞胎，意外迎來四個孩子。

他們在影片中用中文諧音梗「我們出4了」作標題，記錄這段「愛的冒險」，引發網友大量關注與轉發，不少網友強烈批評，貼文中只談論幸福與奇蹟，卻未感謝和提及孕母所承受的風險。「看不懂在優越什麼，人家拿命在幫你們生小孩。」、「把這種事情當幽默的人，會有多認真看待生命」、「覺得花一次錢可以獲得4個小孩划算嗎？這心態真的超級噁心」。「為何養育小孩要設計成『西遊記 唐僧取經』冒著生命危險突破重重關卡，然後受難的都不是自己」，但也有一些網友正向看待，送出祝褔。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

同性伴侶：法律保障與專業醫療下完成

眼見爭議持續延燒，該對同性伴侶發出聲明，「我們理解，代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合。但對我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。每一個決定都在法律與專業醫療的保障下完成，參與的人都是出於自願與信任。」

婦產科醫師：應建立可被檢視改進的制度

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發文表達不滿，他提到有男網友在該對伴侶的影片下方留言鼓勵「生容易、養育難」，他反諷道：「你先讓醫師從蛋蛋到肛門剪一刀，再塞顆絲瓜試試『容易不容易』。」此言論引來眾多女性網友共鳴。

婦產科醫師蘇怡寧也在臉書分享看法，「目前台灣並未開放代孕，但『沒有開放』並不等於『不存在』，只要經濟能力允許，人們仍可以選擇到國外進行代孕，於是這種事反而會在灰色地帶以更不透明的方式發生，所以真正重要的是，如何兼顧各方權益在倫理與人權的框架下，建立一個可被檢視、被討論、被改進的制度，讓孕母受到保障，讓孩子的身份與照顧清楚穩定，讓有生育需求的個人或伴侶能在陽光下完成他們的家庭願望，這樣的討論才有機會同時守住孕母，守住孩子、也守住多元家庭的尊嚴。」

代理孕母又稱代孕生殖。代理孕母是藉由委託夫妻外的第三人進行懷胎分娩，這名第三人就是所謂的「代理孕母」。

代理孕母過程和類別，參考美國代孕機構 ConceiveAbilities 的資料，技術上代孕分傳統式代孕（人工授精）和妊娠式代孕（試管嬰兒）兩類：

🔸傳統式代孕／人工授精：

委託夫妻會使用丈夫的精子，以人工受精的方式，與代孕者的卵子結合，再由代理孕母懷胎生產，代孕者通常會經協議後放棄對出生子女所有權利。

🔸妊娠式代孕／試管嬰兒：

將委託夫妻精卵結合的胚胎植入代理孕母的子宮內，代理孕母和子女並沒有血緣關係，通常也會協議將子女權利讓給委託夫婦。

➊美國：

一些州允許商業代孕，並有詳細的法律規定，例如加州、伊利諾州和內華達州等，一些州則禁止。

★費用：約台幣300至600萬。

➋烏克蘭：

歐洲著名的商業代孕合法國家之一，支持商業代孕的理由包括，為國家經濟帶來收入和就業機會，吸引了國際代孕市場。

★費用：約台幣125萬至220萬。

➌墨西哥：

在特定州合法允許代理孕母，多數州無明確法規、流程也不完全統一。

★費用：約台幣150萬至230萬。

➍哥倫比亞：

法律雖然尚在灰色地帶，實務中存在代孕行為，近年成為商業代孕的一個熱門國家。

★費用：約台幣125萬至170萬。

➎俄羅斯：

曾是受歡迎的商業代孕國家，近年一些法律和政策變化，商業代孕業務減少，一些國際夫婦仍會選俄國進行代孕。

★費用：約台幣100萬到210萬。

➏加拿大：

允許代理孕母，但只允許無償代孕。

★費用：約台幣170萬到350萬。

➐澳洲：

多數地區允許無償代孕，但商業代孕被禁止。

★費用：約台幣110萬到170萬。

⚠️備註：無償代孕費用多為醫療、法律、行政、孕母合理支出補償等。

根據《人工生殖法》，台灣目前禁止所有形式的代孕，不論是商業性或無償代孕，對象也不區分異性戀或同性伴侶。由於國內法律限制，部分台灣伴侶會選擇赴海外代孕，再設法辦理子女的跨國入籍與認養手續。

雖然台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，但同性伴侶的生育權益仍受限。直到2023年，已婚同性伴侶才取得共同收養非親生子女的權利，代孕仍在法律之外。

民眾黨立委陳昭姿主張代理孕母，應入法人工生殖法。圖／聯合報資料照片
對此，民眾黨提出人工生殖法的草案，希望讓代孕制度化、透明化，明確規範代孕禁止商業剝削、代孕契約需經公證及將子女最佳利益納入審查與保障標準。民眾黨版本草案明確規範，代孕以「互助」為原則，嚴禁商業剝削、保障孕母的身體自主與隱私。

