懶人包／買小孩還是代孕？同性伴侶高調迎4寶 合法性掀爭議

一對男性同性伴侶在社群平台分享，遠赴墨西哥代孕迎接四個寶寶的經歷，掀起輿論風暴，也再度引發對代孕合法性與倫理的社會討論。不少網友批評他們忽視代理孕母的付出，直指「買小孩賺流量」。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲也在臉書表達不滿，抨擊此事讓他「想吐」。《聯合新聞網》帶你看爭議起源，並整理合法的代孕國家及費用如何計算。

文章目錄 代孕生4子引發討論 事件來龍去脈

代理孕母是什麼？過程為何？

合法代理孕母國家和費用

台灣禁所有形式代孕 民眾黨提修法草案





網友批評：超級噁心 不顧孕母風險

這對伴侶在Instagram及Threads平台開設「壹零出4啦」帳號，分享他們的代孕歷程。兩人2022年結婚後展開代孕計畫，最初考慮過烏克蘭、哥倫比亞等地，最終選擇流程較合法透明的墨西哥生殖中心。他們使用同一位卵子提供者，由兩位代理孕母各自植入兩個受精卵，沒想到兩名孕母都懷上雙胞胎，意外迎來四個孩子。

他們在影片中用中文諧音梗「我們出4了」作標題，記錄這段「愛的冒險」，引發網友大量關注與轉發，不少網友強烈批評，貼文中只談論幸福與奇蹟，卻未感謝和提及孕母所承受的風險。「看不懂在優越什麼，人家拿命在幫你們生小孩。」、「把這種事情當幽默的人，會有多認真看待生命」、「覺得花一次錢可以獲得4個小孩划算嗎？這心態真的超級噁心」。「為何養育小孩要設計成『西遊記 唐僧取經』冒著生命危險突破重重關卡，然後受難的都不是自己」，但也有一些網友正向看待，送出祝褔。

同性伴侶：法律保障與專業醫療下完成

眼見爭議持續延燒，該對同性伴侶發出聲明，「我們理解，代孕這個議題在社會上仍有不同觀點，也並非每個人都能接受或適合。但對我們而言，這是經過深思熟慮、合法且尊重參與者意願的過程。每一個決定都在法律與專業醫療的保障下完成，參與的人都是出於自願與信任。」

婦產科醫師：應建立可被檢視改進的制度

澄清醫院中港分院胸腔外科醫師杜承哲也在臉書發文表達不滿，他提到有男網友在該對伴侶的影片下方留言鼓勵「生容易、養育難」，他反諷道：「你先讓醫師從蛋蛋到肛門剪一刀，再塞顆絲瓜試試『容易不容易』。」此言論引來眾多女性網友共鳴。

婦產科醫師蘇怡寧也在臉書分享看法，「目前台灣並未開放代孕，但『沒有開放』並不等於『不存在』，只要經濟能力允許，人們仍可以選擇到國外進行代孕，於是這種事反而會在灰色地帶以更不透明的方式發生，所以真正重要的是，如何兼顧各方權益在倫理與人權的框架下，建立一個可被檢視、被討論、被改進的制度，讓孕母受到保障，讓孩子的身份與照顧清楚穩定，讓有生育需求的個人或伴侶能在陽光下完成他們的家庭願望，這樣的討論才有機會同時守住孕母，守住孩子、也守住多元家庭的尊嚴。」

代理孕母又稱代孕生殖。代理孕母是藉由委託夫妻外的第三人進行懷胎分娩，這名第三人就是所謂的「代理孕母」。

代理孕母過程和類別，參考美國代孕機構 ConceiveAbilities 的資料，技術上代孕分傳統式代孕（人工授精）和妊娠式代孕（試管嬰兒）兩類：

🔸傳統式代孕／人工授精：

委託夫妻會使用丈夫的精子，以人工受精的方式，與代孕者的卵子結合，再由代理孕母懷胎生產，代孕者通常會經協議後放棄對出生子女所有權利。

🔸妊娠式代孕／試管嬰兒：

將委託夫妻精卵結合的胚胎植入代理孕母的子宮內，代理孕母和子女並沒有血緣關係，通常也會協議將子女權利讓給委託夫婦。

➊美國：

一些州允許商業代孕，並有詳細的法律規定，例如加州、伊利諾州和內華達州等，一些州則禁止。

★費用：約台幣300至600萬。

➋烏克蘭：

歐洲著名的商業代孕合法國家之一，支持商業代孕的理由包括，為國家經濟帶來收入和就業機會，吸引了國際代孕市場。

★費用：約台幣125萬至220萬。

➌墨西哥：

在特定州合法允許代理孕母，多數州無明確法規、流程也不完全統一。

★費用：約台幣150萬至230萬。

➍哥倫比亞：

法律雖然尚在灰色地帶，實務中存在代孕行為，近年成為商業代孕的一個熱門國家。

★費用：約台幣125萬至170萬。

➎俄羅斯：

曾是受歡迎的商業代孕國家，近年一些法律和政策變化，商業代孕業務減少，一些國際夫婦仍會選俄國進行代孕。

★費用：約台幣100萬到210萬。

➏加拿大：

允許代理孕母，但只允許無償代孕。

★費用：約台幣170萬到350萬。

➐澳洲：

多數地區允許無償代孕，但商業代孕被禁止。

★費用：約台幣110萬到170萬。

⚠️備註：無償代孕費用多為醫療、法律、行政、孕母合理支出補償等。

根據《人工生殖法》，台灣目前禁止所有形式的代孕，不論是商業性或無償代孕，對象也不區分異性戀或同性伴侶。由於國內法律限制，部分台灣伴侶會選擇赴海外代孕，再設法辦理子女的跨國入籍與認養手續。

雖然台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法化的國家，但同性伴侶的生育權益仍受限。直到2023年，已婚同性伴侶才取得共同收養非親生子女的權利，代孕仍在法律之外。

民眾黨立委陳昭姿主張代理孕母，應入法人工生殖法。圖／聯合報資料照片

對此，民眾黨提出人工生殖法的草案，希望讓代孕制度化、透明化，明確規範代孕禁止商業剝削、代孕契約需經公證及將子女最佳利益納入審查與保障標準。民眾黨版本草案明確規範，代孕以「互助」為原則，嚴禁商業剝削、保障孕母的身體自主與隱私。