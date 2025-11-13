五星變廚餘！微波加熱海鮮一叮秒毀口感 「3類食材」恐釀意外

愛吃海鮮的你，千萬別把剩下的鮭魚、干貝或蝦子往微波爐一丟就了事，這看似方便的一「叮」，其實可能讓你的美味餐點從五星變一星，甚至讓整個廚房陷入「魚腥浩劫」。

關鍵就在微波爐的加熱原理。它是利用電磁波讓食物中的水分子高速震動產生熱能，看似「從裡到外」均勻加熱，但事實上常常外熱內冷。這樣的熱分布對細嫩的海鮮來說太粗暴，邊緣早已熟過頭、中心卻還沒熱透。結果，鮭魚變柴、蝦仁變橡皮、干貝咬起來像在嚼口香糖，原本細緻的口感瞬間消失殆盡。

根據美國飲食網站《The Takeout》報導，海鮮蛋白質極易過熟，一旦水分流失就無法挽回。更糟的是，微波加熱還可能引爆「腥味危機」，高溫讓魚腥分子瞬間揮發，氣味能在幾分鐘內滲滿整個廚房，甚至連客廳、辦公室也難倖免，都可能變成海產攤現場。

專家建議可改用烤箱或爐火慢慢加熱，用鋁箔紙鬆鬆的包裹海鮮，再加點高湯、白酒或水，低溫慢熱可保濕潤口感；使用平底鍋則可小火加熱並加蓋，避免水分流失。如果真的趕時間、非微波不可，建議可調低功率、分段加熱，雖能稍減損傷，但口感仍難以與正統方式相比。

「台電電力粉絲團」也曾提醒，不是任何食物都能微波加熱的，尤其是帶「殼、皮、膜」的食物，因微波加熱後，食物內的水變水蒸氣，殼膜會讓水蒸氣無法散出，內部壓力增大，可能會讓食材爆裂開來釀成意外。