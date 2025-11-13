北市聯醫和平院區被罵後「急轉彎」 今起醫事人員免站崗當引路人
台北市立聯醫和平院區整修外牆架圍籬，民眾就醫動線調整，院方卻找放射師等醫事人員在大門外「站崗」引導，挨批不尊重專業。記者今上午8時初直擊，不見醫事人員引導，而是保全；院方證實動員除了醫護人員的各職類同仁，據悉，實際上曾有護理長支援。
記者今上午現場觀察，圍籬上原有A4尺寸的「醫院入口」告示，已增加數張A3放大版告示，和平院區人員也在張貼「入口」字樣。整體人行動線順暢，就醫民眾順著人行道進入醫院，一名路過的民眾認為路徑很明確，而且去醫院就只有這條路，應該不需要特別有人引導，現場告示也足夠清楚。
和平院區外牆整修工程包含醫療大樓正面及左右兩側磁磚，會以仿石漆塗料施作，今年4月15日開工，因天候因素影響，已展延37日，預計明年4月25日完工。架設正門施工圍籬前一周，已在官網及大門口張貼施工公告，11月8日圍籬建置後，加強海報動線指引，民眾就醫動線仍可由大門進出，車輛改由急診進出。
不過，有民眾昨日路過發現，沒有足夠的指示牌，反而是由醫護人員在大馬路旁協助引導，直呼「當下真的很吃驚又生氣」，醫護不是工具人、備用勞力，他們值得基本的尊重、值得被善待。
和平院區今回應，因外牆整修工程正門架設施工圍籬，新動線影響來院民眾就醫動線。為維護安全與就醫順暢，現場張貼指引，也動員除了醫護人員以外的各職類人員協助病人就醫。
院方表示，前3天11月10日至12日因民眾較不熟悉，派出保全、志工、行政協助，不足部分也請技術職類人員支援，協助引導出入院民眾、管制車輛勿駛入院區，他們服務範圍僅限在人行道內的院區非施工範圍，無交通及施工安全疑慮。
和平院區說，經檢討現行執行方式，今天起改由保全、志工持續提供引導服務，並依實際情況調整排班時段、服務地點及引導重點。未來如有類似工程，會將動線調整可能出現的突發狀況納入院區保全維安工作計畫，避免以院區各職類人員支援。
