台61新埔-通霄南下路段周六施工封閉！改行駛台1替代道路
公路局為改善台61線位於苗栗縣新埔-通霄南下路段的路面品質，於11月15日上午8時起至下午6時止，進行道路施工封閉，請用路人依指示改行駛台1線縱貫公路替代道路。
封閉改道時間及建議路線分別說明如下：
苗栗工務段指出，11月15日上午8時至下午6時止，封閉台61線116K+100(新埔)~121K (通霄) 南下車道，原行駛於該路段車輛可提前於台61線116K+100(新埔匝道)匯出，行駛台1線右轉台61線通霄聯絡道銜接通霄匝道匯入主線，繼續往南行駛。
施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。
