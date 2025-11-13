第1型糖尿病童為測血糖年扎近4千針 醫籲新型監測、胰島素幫浦納健保

第一型糖尿病為自體免疫疾病，全台約1.2萬患者，僅占所有糖尿病不到1%，病人多在兒童時期罹病，醫師指出，愈小罹病的患者，愈容易發生酮酸中毒、低血糖等併發症，須送急診加護病房治療，且使用傳統扎針監測血糖方式，每名病人1年內至多需扎3650次針，施打1400餘次胰島素，呼籲健保將連續血糖監測（CGM）及胰島素幫浦，減輕病友負擔。

台大兒童醫院小兒內分泌科專任主治醫師童怡靖說，第一型糖尿病雖是自體免疫疾病，但不是先天性疾病，而是由環境因素誘發，腸病毒、新冠病毒感染等，均有可能增加發病機率，目前我國第一型糖尿病發生率是每10萬人2.23人，全台共約1.2萬名患者，60%病人在兒童時期發病，研究顯示，兒少第一型糖尿病患者，酮酸中毒發生率遠大於成人。

糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，胰島素幫浦可裝設於病人腹部隨身攜帶，主機本體可裝設胰島素卡匣，由軟管及細針注射入病人體內，結合連續血糖監測，可透過手機程式自動判讀胰島素注射時間與劑量，減輕病人及照顧者壓力，讓血糖控制更個人化、更平穩，不過，光是胰島素幫浦裝設就要超過10萬，並非人人都可負擔。

針對第一型糖尿病患者，健保僅給付傳統扎針後使用試紙檢測血糖的監測方式。歐弘毅說，學會密切與政府溝通，因連續血糖監測整合胰島素幫浦可幫助病人提升照護品質，且臨床效益合理，應適時彈性給付，例如部分血糖試紙給付，可改以連續血糖偵測取代，這可避免糖尿病照護的「科技不平權」，對整體社會而言，也有助提升健康。

糖尿病學會理事長楊偉勛說，胰島素治療逾百年前發明，讓第一型糖尿病不再是致命疾病，隨科技持續進展，醫界看重的不再只是延長第一型糖尿病患者壽命，而是改善生活品質，國際上已有糖尿病細胞治療等進入研發階段，未來台灣應積極引入，至於目前，健保給付納入連續血糖監測、胰島素幫浦，為當務之急，照顧好第一型糖尿病患，是社會進步的象徵。

國健署副署長林莉茹表示，為降低慢性疾病威脅，衛福部今年起將成人健檢補助年齡，從40歲降低至30歲，呼籲不曾接受成人健檢民眾盡快受檢；111年開始辦理的代謝症候群防治計畫，可找出潛在疾病因子，截至目前收案46萬人，其中9.8萬為糖尿病前期，藉由醫師介入，提供飲食、衛教、用藥指導等，13%病人可回到正常血糖。