鳳凰颱風海陸警解除 別亂撿漂流木！林保署提醒合法撿拾期

中央氣象署同時解除鳳凰颱風的海警與陸警，已有民眾準備第一時間撿拾漂流木；林業及自然保育署南投分署今表示，需等彰、雲、投三縣政府一起完成確認的流程，公告後才能撿拾。

依規定，漂流木的自由撿拾時間點為氣象署發布颱風警報前，到下次縣市政府公告撿拾後。鳳凰颱風海陸警報昨解除，今有民眾打算在第一時間到濁水溪下游和海邊，撿拾「可塑性」高的漂流木，作為裝置藝術的媒材或園藝布置；溪湖鎮楊姓鎮民表示，慢一步可能「好看」的被先撿走。

林保署南投分署表示，氣象署解除陸上警報次日的一個月內，由政府清理註記漂流木處理方式，不具標售價值的漂流木由彰、雲、投三縣市政府公告開放民眾撿拾，這個作業流程至少3周，這段期間內不可撿拾，違法者經調查屬實，將依涉犯竊取、侵占國有財產等罪移送偵辦，可被罰款500元以上、1萬5千元以下。