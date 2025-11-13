快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

聽新聞
0:00 / 0:00

「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴

聯合報／ 陳雨鑫／台北即時報導
神經科學發現，後悔的感受其實是大腦正在啟動升級機制，示意圖。圖／123RF
神經科學發現，後悔的感受其實是大腦正在啟動升級機制，示意圖。圖／123RF

「早知道當初不要這麼做就好了。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘今於臉書分享，「後悔」是人們常見的情緒，往往伴隨著自責、懊惱，甚至讓人夜裡輾轉反側。但隨著神經科學研究愈來愈深入後發現，後悔並非單純的負面情緒，它其實是大腦啟動的一套關鍵機制，協助人們重新調整方向、避免重蹈覆轍。

張家銘表示，「後悔」其實不是自我折磨，而是大腦在「幫忙」，大腦利用「反事實思考」，讓大腦模擬另一個「可能的人生」。因為研究發現，當產生後悔的感受時，眶額葉皮質（orbitofrontal cortex）會開始模擬另一個版本的人生，演給我們看「如果當初你選了另一條路，現在會怎樣」。而前扣帶迴（anterior cingulate cortex）則會從這些模擬結果中，整理出下一次的行為策略，這項機制也被稱為「反事實思考」。

張家銘說，許多人都有過這樣的經驗，如以前因為某件過不去，想起來心裡還是會痛，但直到某一天突然好像沒那麼不舒服了，從神經科學的角度說明，海迴會將舊記憶重新整理，加入新的理解與觀點，等於「再次剪輯人生片段」，讓記憶不再以最痛的方式浮現。當大腦重新理解過去，杏仁核的情緒反應就會下降，人也能慢慢從困住自己的記憶中走出來。

很多人面對傷痛時，周遭親朋好友都會說「時間會淡化一切」。張家銘說，真正作用的其實不是時間，而是海馬迴。因此，有研究甚至指出，懂得「面對」後悔的人，通常學習速度更快，也更能照顧自己。

張家銘表示，後悔一直以來都不是壞事，傷害人們的是不懂得如何處理後悔。

●4個生活練習，讓後悔成為前進的力量：

1、晚上留5分鐘，讓自己回想一天：不是反省，而是練習跟自己對話。問自己「今天哪件小事，我想讓明天的自己做得更好？」這會強化前額葉與海馬迴的連結，讓人更穩、更清楚。

2、不要壓抑後悔，它是大腦在提醒您成長：看到後悔，不要生氣，也不要逃避。就像看見一盞導航燈亮起，提醒您「這方向不太對喔」。

3、避免過度自責：自責會刺激杏仁核，讓人愈來愈難走出去。可用一句更健康、更科學的想法替換「我不是失敗，是我正在學習」。

4、多跟信任的人聊一聊：對話能讓反事實思考更完整，也能讓人們不再孤單。

神經科學
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

健忘、失智恐是腦內毒素堆積！醫揭4招重啟「大腦清潔工」排毒

動得少卻更健康！雌激素+肌肉差異 女生運動效率勝男生2倍

坣娜老公揭愛妻病逝真正原因 紅斑性狼瘡和癌症有關？醫說明風險

怎麼睡都不飽？ 專家提醒 缺乏「這物質」恐致神經難以放鬆

相關新聞

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

台中出現首例非洲豬瘟，政院解除豬肉禁令後，也再加嚴防疫措施。行政院會今天也通過，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

北市聯醫和平院區被罵後「急轉彎」 今起醫事人員免站崗當引路人

台北市立聯醫和平院區整修外牆架圍籬，民眾就醫動線調整，院方卻找放射師等醫事人員在大門外「站崗」引導，挨批不尊重專業。記者...

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局...

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」...

台61新埔-通霄南下路段周六施工封閉！改行駛台1替代道路

公路局為改善台61線位於苗栗縣新埔-通霄南下路段的路面品質，於11月15日上午8時起至下午6時止，進行道路施工封閉，請用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。