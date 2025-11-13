花蓮直飛仁川今啟航！縣府祭75萬獎勵 吸引韓客多留下來住宿

為迎接韓國仁川—花蓮直航航線正式啟航，花蓮縣政府推出11月限定「永續遊花蓮」旅行社獎勵方案，以75萬元總獎勵金，鼓勵旅行業者結合新航線設計多元行程，開拓韓國旅客市場。花蓮觀光業者盼能有更多配套措施，帶動觀光熱潮。

繼2024年香港直航後，韓國仁川直飛花蓮的定期航班於今天開通，每周四、周日往返，讓國際旅客能快速直抵花蓮。這不僅節省旅程時間，更使外國旅客能輕鬆投入花蓮的山海美景、人文風情及地方美食。

過去韓國旅客欲前往花蓮，須經台北或其他城市轉乘，交通耗時且不便，如今直飛航線開通後，旅程大幅縮短，讓花蓮成為韓國旅客探索台灣東部的門戶。對旅行業者而言，新航線的開通也提升了行程設計彈性與市場競爭力。

縣府表示，為配合航線啟航並吸引業者推廣韓客團體遊，推出「旅行社獎勵方案」，旅行社辦理外籍旅客搭乘韓國仁川機場出發、直飛花蓮的行程，且於花蓮住宿二晚（含）以上者，每人每晚可申請500元獎勵金，住宿天數每多一晚再加發500元，最高可達每人2000元。專案適用期間為即日起至11月底，無最低成團人數限制，期望藉由獎勵措施，激勵業界拓展韓國客源。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，獎勵政策雖然很重要，不過還是要等交通跟天災穩定，旅宿業者、旅行社業者才會有信心。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，透過旅行社可透過獎勵方案相信能帶動效益，有足夠的團客才能把市場先撐起來，不過經費補助應該還有更多做法，可能選擇第二晚補助1千元等，吸引旅客多留一晚，應該要有更多配套措施。

縣府期望吸引更多外籍旅客親身感受花蓮獨特的山海美景與在地文化，讓花蓮逐步走向國際，成為東台灣不可錯過的旅遊勝地。詳情請見「永續遊花蓮」官網：https://hltrip.tw/或洽詢申請專線 0930-309-672。