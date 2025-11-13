快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

花蓮直飛仁川今啟航！縣府祭75萬獎勵 吸引韓客多留下來住宿

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為迎接韓國仁川—花蓮直航航線正式啟航，花蓮縣政府推出11月限定旅行社獎勵方案，以75萬元總獎勵金，鼓勵旅行業者開拓韓國旅客市場。圖／花蓮縣政府提供
為迎接韓國仁川—花蓮直航航線正式啟航，花蓮縣政府推出11月限定旅行社獎勵方案，以75萬元總獎勵金，鼓勵旅行業者開拓韓國旅客市場。圖／花蓮縣政府提供

為迎接韓國仁川—花蓮直航航線正式啟航，花蓮縣政府推出11月限定「永續遊花蓮」旅行社獎勵方案，以75萬元總獎勵金，鼓勵旅行業者結合新航線設計多元行程，開拓韓國旅客市場。花蓮觀光業者盼能有更多配套措施，帶動觀光熱潮。

繼2024年香港直航後，韓國仁川直飛花蓮的定期航班於今天開通，每周四、周日往返，讓國際旅客能快速直抵花蓮。這不僅節省旅程時間，更使外國旅客能輕鬆投入花蓮的山海美景、人文風情及地方美食。

過去韓國旅客欲前往花蓮，須經台北或其他城市轉乘，交通耗時且不便，如今直飛航線開通後，旅程大幅縮短，讓花蓮成為韓國旅客探索台灣東部的門戶。對旅行業者而言，新航線的開通也提升了行程設計彈性與市場競爭力。

縣府表示，為配合航線啟航並吸引業者推廣韓客團體遊，推出「旅行社獎勵方案」，旅行社辦理外籍旅客搭乘韓國仁川機場出發、直飛花蓮的行程，且於花蓮住宿二晚（含）以上者，每人每晚可申請500元獎勵金，住宿天數每多一晚再加發500元，最高可達每人2000元。專案適用期間為即日起至11月底，無最低成團人數限制，期望藉由獎勵措施，激勵業界拓展韓國客源。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，獎勵政策雖然很重要，不過還是要等交通跟天災穩定，旅宿業者、旅行社業者才會有信心。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，透過旅行社可透過獎勵方案相信能帶動效益，有足夠的團客才能把市場先撐起來，不過經費補助應該還有更多做法，可能選擇第二晚補助1千元等，吸引旅客多留一晚，應該要有更多配套措施。

縣府期望吸引更多外籍旅客親身感受花蓮獨特的山海美景與在地文化，讓花蓮逐步走向國際，成為東台灣不可錯過的旅遊勝地。詳情請見「永續遊花蓮」官網：https://hltrip.tw/或洽詢申請專線 0930-309-672。

花蓮縣政府 旅行社
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

花蓮萬榮鄉明利村淹水挨批人禍！陳金德：「河床跟堤防一樣高」水利署已補強

大開眼界！韓國貢茶推「辛拉麵珍珠奶茶」 鹹甜混搭「辣醬＋Q彈珍珠」超衝擊味蕾

韓國頂尖學府接連被曝學生大規模「AI作弊」 包括三大名校

颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水

相關新聞

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

台中出現首例非洲豬瘟，政院解除豬肉禁令後，也再加嚴防疫措施。行政院會今天也通過，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

北市聯醫和平院區被罵後「急轉彎」 今起醫事人員免站崗當引路人

台北市立聯醫和平院區整修外牆架圍籬，民眾就醫動線調整，院方卻找放射師等醫事人員在大門外「站崗」引導，挨批不尊重專業。記者...

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局...

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」...

台61新埔-通霄南下路段周六施工封閉！改行駛台1替代道路

公路局為改善台61線位於苗栗縣新埔-通霄南下路段的路面品質，於11月15日上午8時起至下午6時止，進行道路施工封閉，請用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。