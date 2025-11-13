今起兩波東北季風影響 下周二、三入秋最涼低溫探14度

中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜上午指出，今起到下周受兩波東北風影響，今天北部氣溫稍下降，下周天氣明顯轉涼，下周一到周三低溫約16度到18度，沿海空曠地區可能再低1到2度。

林秉煜指出，鳳凰颱風昨晚已減弱為熱帶性低氣壓，現在在石垣島附近海面，台灣天氣今天受東北季風影響，西半部、恆春地區及基隆、北海岸及金門、馬祖有8到10級強風，海上的浪也偏大。北台灣天氣不穩定，雲多、容易下雨，尤其基隆、北海岸有豪雨，大台北山區及汐止大雨；中南部及花東則偏向局部大雨。

林秉煜表示，這波東北季風影響到明天，周六、周日減弱，下周一下一波東北季風影響，低溫16到18度，是入秋以來比較明顯的涼空氣，高溫也明顯下降，預估到周三、下周四氣溫回升。

未來降雨趨勢，林秉煜說，今明兩天受東北季風影響，基隆、北海岸有豪雨，大台北山區及汐止大雨。周五到周日桃園以北、宜蘭局部雨，花東及恆春零星雨。下周一到下周三受下一波東北季風影響，下周一到下周二北宜花局部雨、台東及恆春零星雨，而中南山區也有零星雨。至於下周三桃園以北及宜蘭有局部雨，花東及恆春零星雨。