七旬婦被貨車撞飛全身骨折30多處 跨3科7次手術救回她

彰化縣70歲黃姓婦人3個月前車禍重傷，到院時血壓驟降，急診醫護檢查她全身30多處骨折，光是肋骨就斷21處，醫療團隊跨三科手術挽回一命並先後7次手術重建她的骨骼，歷經近百日救治她轉入普通病房，走向康復之路。

「車禍當天我在工廠做完工作，騎機車回家途中被小輛小貨車撞到，之後什麼都不知道，醒來在醫院，全身疼痛。」黃婦說，想到家人她想活下去，全力配合治療。

衛福部彰化醫院表示，黃婦到院後檢查右上臂開放性骨折、右側血胸，右鎖骨、肱骨、橈骨、第三至五掌骨、骨盆、脛骨、腓骨，和第六至九節胸椎、胸骨、兩側肋骨多處骨折，血壓持續下降到最低 62/28 mmHg（正常值120/80 mmHg），因多重創傷與血胸，院方成立創傷救治後送入加護病房，18天才脫離險境。

胸腔外科主任林聿騰指出，病人肋骨斷21處加上血胸、氣胸，胸廓變形造成嚴重錯位的「連枷胸」，恐引發肺炎、呼吸衰竭等併發症，準備開胸手術時竟發生延遲性小腸破裂，也就是小腸並未在重傷後的第一時間破裂，醫療團隊必須緊急穩住病人生命，請外科醫師先切除部分小腸再做胸腔手術。

「病人身體裡的破碎骨頭像散落拼圖，需要醫療團隊細心的一次次把每一塊骨頭拼回原位和固定。」骨科醫師陳柏辰說，黃婦被撞飛，右臂開放性骨折，傷口沾滿泥沙導致感染，差一點發生敗血症，醫療團隊清創後交給胸腔科，令人動容的是病人在加護病房清醒後咬著呼吸管、全身動彈不得卻努力睜開眼睛，以目光向他致意，「那雙眼睛充滿了鬥志與希望」給他「只想活下去」的堅毅力量。