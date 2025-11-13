70歲婦大腸癌前病變 中清分院完成首例「大腸內視鏡黏膜下剝離術」

國軍台中總醫院中清分院最近在三軍總醫院醫師楊志偉指導下，由胃腸肝膽科醫師曾宇辰成功完成首例「大腸內視鏡黏膜下剝離術」，1位70歲女患者透過內視鏡方式完成大腸癌前病變切除。

國軍台中總醫院說，患者具大腸癌家族史，數年前曾做過大腸鏡檢查，因接受大腸癌篩檢發現糞便潛血陽性，門診安排大腸內視鏡檢查時，發現數顆大腸息肉，其中一顆扁平息肉超過5公分，內視鏡呈現癌前病變徵狀。

大腸內視鏡黏膜下剝離術（ESD）是一種利用內視鏡切除大腸較大、較扁平的瘜肉或早期大腸癌的微創手術。 該手術將特殊溶液注射到病灶黏膜下層使其隆起，然後使用專用電刀從外圍開始環切並逐步剝離，最後完整切除病灶。 這項技術能避免傳統開腹手術，保留器官完整性，並提供完整病理切片分析。治療過程採用舒眠麻醉，手術中病人無不適感，術後5天後即出院。

曾宇辰說，大腸內視鏡黏膜下剝離術主要適用於消化道癌前病變、早期大腸癌及大於2公分的扁平狀息肉，特別是透過糞便潛血檢查或大腸鏡篩檢發現的癌前病變或早期癌症，對於年長、共病症及不適合全身麻醉接受傳統剖腹的病人，是一個安全的選擇。

他說，手術優點有： 1.能完整切除病灶，降低復發率。 2.屬於微創手術，病人體外無傷口，術後恢復快。 3.完整切除病灶有助於進一步病理分析。

缺點有： 1.併發症風險包括消化道穿孔及術後出血，需術中及術後密切觀察。 2.手術時間長，平均需2至3小時。