快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

聽新聞
0:00 / 0:00

全球流感疫情升溫 耶誕新年搭機怕染疫？醫師建議加這些防護

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師王懷蔚提醒，出國旅遊搭機前預先接種疫苗，上飛機全程佩戴口罩是防疫不二法門。圖／聯新國際醫院提供
醫師王懷蔚提醒，出國旅遊搭機前預先接種疫苗，上飛機全程佩戴口罩是防疫不二法門。圖／聯新國際醫院提供

桃園市聯新國際醫院表示，歲末將近，民眾計畫耶誕節、新年與春節假期旅遊，全球流感疫情正逐漸升溫，特別是出國長程飛行的密閉機艙，讓旅客擔憂病毒傳播風險。聯新桃園國際機場醫療中心醫師王懷蔚強調，預先接種疫苗，全程佩戴口罩是保護自己與他人的 不二法門。

王懷蔚表示，現在飛機客艙都配備高效能空氣循環和過濾系統，能有效降低病毒傳播的風險，但病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面散播，提醒旅客搭機時避免以手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。

此外，機艙乾燥環境會削弱呼吸道防禦能力，可以少量、多次補充水分，有助維持呼吸道黏膜健康。

聯新國際醫院說明，疾管署資料顯示近期香港、大陸、日本與南韓等地流感疫情開始呈現上升趨勢，以A型H3N2為主流株；歐洲與北美為A型H1N1、A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒這意味出國旅遊暴露於不同病毒環境中，今年公費流感疫苗改採3價，即包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，提醒有旅遊規畫的民眾，出國前務必提前兩周接種流感疫苗，讓身體有足夠時間產生保護力。

至於為何流感疫苗無法「一針免疫」？王懷蔚解釋流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株不盡相同。世界衛生組織WHO依據全球監測資料，預測當年流行病毒株趨勢，做出疫苗組合的建議。此外，疫苗保護力會隨時間下降，約接種後4至6個月抗體濃度即開始降低，因此每年接種才能維持足夠保護力。

王懷蔚說，部分民眾因過敏史或用藥狀況對接種疫苗卻步，不過隨著製程進步，對雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須特別擔心，國際研究顯示不會增加過敏風險。此外，使用抗凝血藥物的患者，因流感疫苗採肌肉注射且針孔極小，只需於施打後加壓3至5分鐘，即可避免出血風 險。但若正處於發燒、急性感染或嚴重脫水等中重度不適情況，建議延後接種。

王懷蔚表示，流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，或活性減毒疫苗如麻疹、腮腺炎等，同時接種在不同部位，曾有民眾因出國需求一次打3種疫苗，既符合入境規定又節省往返醫療院所的時間。部分國家會要求入境旅客出示特定疫苗接種證明，如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗等，須提前在國內完成施打。

流感疫苗 流感病毒 出國旅遊
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

10歲女童肺炎惡化釀敗血症！醫示警：注意孩子發燒時間「超過3天速就醫」

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

接種疫苗就萬無一失？營養師教「打前打後這樣吃」免疫力升級

秋冬流感、新冠升溫 基隆新冠增Novavax JN.1疫苗今開打

相關新聞

6日起輸入含豬肉郵包 不分故意、過失「首罰20萬 再犯100萬」

台中出現首例非洲豬瘟，政院解除豬肉禁令後，也再加嚴防疫措施。行政院會今天也通過，為防堵仍有旅客違規攜帶入境，11月6日起...

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

北市聯醫和平院區被罵後「急轉彎」 今起醫事人員免站崗當引路人

台北市立聯醫和平院區整修外牆架圍籬，民眾就醫動線調整，院方卻找放射師等醫事人員在大門外「站崗」引導，挨批不尊重專業。記者...

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局...

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」...

台61新埔-通霄南下路段周六施工封閉！改行駛台1替代道路

公路局為改善台61線位於苗栗縣新埔-通霄南下路段的路面品質，於11月15日上午8時起至下午6時止，進行道路施工封閉，請用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。