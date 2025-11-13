10歲女童肺炎惡化釀敗血症！醫示警：注意孩子發燒時間「超過3天速就醫」

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
肺炎鏈球菌會引發所謂「繼發性感染」，造成中耳炎、肺炎等症狀，無論年紀大小，感染後都有一定重症風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
一名10歲女童，發燒一周後出現關節痠痛、腳痛等症狀，送醫檢查發現中耳已化膿，化驗確診肺炎鏈球菌感染，後來從嚴重中耳炎演變成敗血症，住院長達28天。新竹馬偕兒童醫院兒童感染科主任林千裕表示，在新冠、流感夾擊下，肺炎鏈球菌更容易趁虛而入，無論年紀大小，感染後都有一定重症風險。

林千裕指出，肺炎鏈球菌是引發肺炎主要的危險因子，每年在全球造成逾100萬人喪命，5歲以下的嬰幼兒及孩童更是危險族群。正常幼童的鼻咽腔偶會帶有肺炎鏈球菌，當感冒或呼吸道感染時，肺炎鏈球菌就會侵入呼吸道或血液，引發兒童中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎等。

肺炎鏈球菌非季節性疾病，一年任何時段都可能感染，冬天及春天比較常見，這段時間同樣也是流行性感冒的高峰期。林千裕說，新冠解封後，全球進入「免疫負債」，各種呼吸道疾病紛紛捲土重來，肺炎鏈球菌疫情也跟著升溫。截至今年9月底，侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確診數已比去年同期增長9.7%。

「家長最需警覺的，是孩子發燒的時間。」林千裕提醒，在新冠、流感夾擊下，肺炎鏈球菌更容易趁虛而入。5歲以下幼童及65歲以上老人，為二大高罹病率族群。尤其，孩子免疫系統還不成熟，各種小感冒都可能導致發燒，一般發燒症狀約2到3天，若超過3天，就應懷疑有細菌引發第二波感染，務必盡速就醫以防變成重症。

「已經打過肺炎鏈球菌疫苗了，為何還會感染？」林千裕說，肺炎鏈球菌有超過百種血清型，雖疫苗問世後全球疫情顯著降溫，但每當疫苗涵蓋的型別被壓制，其他型別就會竄起。公費疫苗已從能預防7種型別的7價升級為13價，但對於「血清型3」的保護效果仍不佳，在肺炎鏈球菌引發的重症中，「血清型3」占約1成。

「血清型3」本身致病力高，且外層的細菌莢膜特別厚，導致疫苗產生的抗體難以有效將其殺死，感染後除了常見的中耳炎、肺炎，也易併發肺膿瘍、腦膜炎等重症。鄰近香港、日本、韓國等地的「血清型3」流行比例相對較高，民眾出國旅遊，無形中可能將細菌帶回，對免疫力較弱的嬰幼兒造成威脅。

台灣目前公費提供「2+1」劑型，寶寶1歲前接種2劑、1歲後接種1劑13價疫苗。研究顯示，在1歲前打滿3劑，保護力可從約85%提升至90%以上。林千裕建議，可在寶寶6個月大時，自費追加一劑疫苗，加強保護力。選擇疫苗時，可考慮疫苗針對「血清型3」等高危險型別產生的免疫抗體，升級「3+1」打法。

肺炎 疫苗 發燒
