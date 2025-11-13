聽新聞
宜蘭規模4.5地震多縣市有感 氣象署：菲律賓海板塊和歐亞板塊相互撞碰
今天上午9時22分宜蘭縣政府西方10.6公里，位於宜蘭縣員山鄉，發生芮氏規模4.5地震，地震深度50.1公里。
各地最大震度：宜蘭縣地區最大震度3級、新北市地區（汐止）最大震度3級、台北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、基隆市地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震 1級、苗栗縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
中央氣象署地震測報中心地震監測科科長邱俊達上午指出，這起地震主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互撞碰，發生在菲律賓海板塊穩沒的區域，北部區域有1到3級震度，震央附近的宜蘭縣牛鬥及新北汐止達3級，台北、桃園及新竹縣關西2級。
邱俊達指出，這個區域地震相當多，規模4.5地震並不罕見，是獨立事件。但受地震影響，山區土石鬆動，近期又受颱風大雨影響，山區雨量較多，呼籲民眾前往山區活動要注意安全。
