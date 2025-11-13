快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭規模4.5地震多縣市有感 氣象署：菲律賓海板塊和歐亞板塊相互撞碰

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級。圖／中央氣象署提供
上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級。圖／中央氣象署提供

今天上午9時22分宜蘭縣政府西方10.6公里，位於宜蘭縣員山鄉，發生芮氏規模4.5地震，地震深度50.1公里。

各地最大震度：宜蘭縣地區最大震度3級、新北市地區（汐止）最大震度3級、台北市地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、基隆市地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震 1級、苗栗縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

中央氣象署地震測報中心地震監測科科長邱俊達上午指出，這起地震主因是菲律賓海板塊和歐亞板塊相互撞碰，發生在菲律賓海板塊穩沒的區域，北部區域有1到3級震度，震央附近的宜蘭縣牛鬥及新北汐止達3級，台北、桃園及新竹縣關西2級。

邱俊達指出，這個區域地震相當多，規模4.5地震並不罕見，是獨立事件。但受地震影響，山區土石鬆動，近期又受颱風大雨影響，山區雨量較多，呼籲民眾前往山區活動要注意安全。

地震 宜蘭
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民怨蘇澳溪分洪道拖15年 陳金德：宜縣府2023年提案 政院昨核定

雨彈炸桃園以北「2地恐升級豪雨」 下周冷空氣南下 低溫急探1字頭

鳳凰成史上第2個11月登陸颱風 吳聖宇：苗栗以北+宜蘭今雨 下周一大降溫

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

相關新聞

獨／北市聯醫和平院區整修外牆…要醫事人員排班「站崗」 民眾怒批：糟蹋人

醫事人力不足難補齊，但台北市立聯醫和平院區近期整修外牆，院方卻找護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班「站崗」引導，有民...

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

米其林餐廳疑爆食物中毒！有民眾表示9日至北市一米其林指南推薦餐廳用餐，隔日與友人先後發病進急診，一連2天「不是在馬桶上就是在床上」，飽受折磨，查看Google評論發現不少人也有出現身體不適症狀，呼籲近

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

北市米其林指南餐廳驚爆食物中毒已5人就醫 衛生局：稽查多項缺失

北市米其林指南餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」傳出疑似食物中毒，多位民眾日前用餐後，陸續上吐下瀉、發燒等不適掛急診。北市衛生局...

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」...

下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，下周一晚間將有一股冷空氣接近台灣，中央氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。