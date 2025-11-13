車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

被譽為「貓奴身份證」的夢幻車牌號碼「CAT」昨天決標，本次總競標次數為1萬1921次。最後決標金額最高的號碼「8888」要57萬6000元，得標者為林姓男子，他昨晚在Threads發文「貓咪車隊，隊長來了」，並貼出「車輛號碼網路競標得標繳款證明單」，吸引網友朝聖。也有貓奴網友只花3000元標得心儀的冷門號碼。至於有不少人期待「DOG」車牌競標，但礙於規定可能要失望了。

車牌號碼「CAT」總決標金額為2025萬，總決標車牌數為2193面，而最熱門競標號碼「8888」，諧音為「發發發發」，最後決標金額為57萬6000元，出價次數130次，創下基隆監理站競標金額、總決標車牌數的最高紀錄。標到車牌的車主需在今天中午12時前完成轉帳繳費，才能到監理站來領車牌。自決標日起3個月內領牌。

不少貓奴網友昨晚紛紛分享戰績，多以選擇愛貓名字諧音或貓的生日選號，因為是冷門號碼，如願得標，甚至只花底標3000元就標到。「終於，貓奴從好久以前就想要CAT車牌，還以為沒機會了呢」、「貓貓車隊即將上路」、「第一次標車牌就順利標到，比想像中便宜很多」、「標個車牌心情七上八下像洗三溫暖」、「標到貓咪車牌了！最想要的數字9478不能選」、「幸好截標前順利拿下不錯的號碼，有CAT很滿意了，有人說後面的數字是這輩子要養的貓咪數量，那這樣我自己養加上中途送養的應該也有88隻了，這輩子最愛的就是貓咪們，再來個100隻我願意」。

至於不少愛狗民眾期望開放「DOG」車牌，但依據公路局規定，2004年以後領牌的車輛，為避免車號判讀混淆，代碼為英文字母「I」、「O」暫時先保留不用，未來若有需求時再行納入；代號（序號）全部的阿拉伯數字「4」均全數去除不用；號牌代碼另需去除不雅諧音、不適用的英文字義代碼。意即「FBI」、「CIA」也不會出現。

根據公路局公布的車牌禁用英文碼，包含「GAY」、「CRY」、「BAD」等，讓人聯想到政黨的「DPP」（民進黨）、「KMT」（國民黨）也禁用，此外還有讓人聯想到不雅字的英文碼也不會出現。