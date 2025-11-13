台鐵今全線列車正常營運 「蘇澳-蘇澳新」路線1原因停駛
鳳凰颱風已於昨晚8時減弱為熱帶性低氣壓，台鐵今天全線列車恢復正常行駛，但蘇澳=蘇澳新間路線淘空影響，今天3列次改由蘇澳新站始發；另外，為優化列車編組運用，今年12月23日起班表將微調，彰化-花蓮間278次改為EMU3000型自強號行駛、樹林-花蓮間2列次調整為普悠瑪行駛。
鳳凰颱風陸上警報解除，降為熱帶性低氣壓，台鐵公司表示，今天12時前，東、西幹線，以及南迴線恢復正常行駛，支線的深澳線、內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。
平溪線全日辦理公路接駁，但受蘇澳=蘇澳新間路線淘空影響，今天4007次、4003次、4113次改由蘇澳新站始發，山嵐號6676次及6677次今天也停駛一天。
退、換票及改乘相關訊息，台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
