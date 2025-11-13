快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

台鐵部分班表微調共計111班列車變動 12月23日起實施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵12月23日起進行時刻微調。圖／台鐵公司提供
台鐵12月23日起進行時刻微調。圖／台鐵公司提供

台鐵公司為優化列車編組運用並提升北半環線、中南部地區及海線運能與服務品質，今年12月23日起進行時刻微調，包含增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次，調整後西線運能提升2.2%，總共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。

台鐵公司說，12月23日起進行時刻微調，調整3大重點包含優化列車編組運用，彰化-花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號；樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

為提升中南部地區運能，增開台中-潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次），調整後西線運能提升2.2%，台中-高雄間運能提升3.8%。

為提升海線尖峰時段運能，並縮短海線班距，也將增開下午時段彰化往竹南（彰化14:33開）及竹南往彰化（竹南16:22開）區間車共2列次，調整後海線運能提升2.2%。

台鐵公司表示，本次時刻微調共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次，相關列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，各車站將加強宣傳及公告，也請各位旅客多加留意。

台鐵12月23日起進行時刻微調，總共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。聯合報系資料照
台鐵12月23日起進行時刻微調，總共調整111列次，其中變動在5分鐘以上班次計15列次。聯合報系資料照

台鐵 彰化 自強號
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

華航增航點 拚客貨雙贏

民眾黨提名吳韋達、張雪如續戰彰化議員 盼下屆組黨團拚問政

鳳凰颱風來彰化果菜拍賣「不漲反跌」 市場指出一原因造成

仁川-花蓮包機11月13日首航 觀光署提供花東直飛獎勵措施

相關新聞

獨／北市聯醫和平院區整修外牆…要醫事人員排班「站崗」 民眾怒批：糟蹋人

醫事人力不足難補齊，但台北市立聯醫和平院區近期整修外牆，院方卻找護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班「站崗」引導，有民...

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

米其林餐廳疑爆食物中毒！有民眾表示9日至北市一米其林指南推薦餐廳用餐，隔日與友人先後發病進急診，一連2天「不是在馬桶上就是在床上」，飽受折磨，查看Google評論發現不少人也有出現身體不適症狀，呼籲近

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，下周一晚間將有一股冷空氣接近台灣，中央氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20...

下周大降溫？ 賈新興：有第一波大陸冷氣團影響機率

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」...

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險，提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。