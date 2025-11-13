台鐵部分班表微調共計111班列車變動 12月23日起實施

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險，提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈」。

