快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

獨／北市聯醫和平院區整修外牆…要醫事人員排班「站崗」 民眾怒批：糟蹋人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有民眾昨天經過正在整修的北市聯醫和平院區，發現現場是由醫護人員在大馬路旁協助引導車輛與行人動線，批不知院方相關決策人員是何心態。圖／Threads帳號「viptabobo29」授權提供
有民眾昨天經過正在整修的北市聯醫和平院區，發現現場是由醫護人員在大馬路旁協助引導車輛與行人動線，批不知院方相關決策人員是何心態。圖／Threads帳號「viptabobo29」授權提供

醫事人力不足難補齊，但台北市立聯醫和平院區近期整修外牆，院方卻找護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班「站崗」引導，有民眾昨天看到，直呼「真的很吃驚又生氣」，直指醫護不是工具人、備用勞力。記者今上午8時初觀察，不見醫事人員引導，而是保全

和平院區官網公告，醫療大樓外牆整修工程11月8日開始，工期約45日，施作時間為上午8時至下午5時、每日8小時。白天行人按動線指示，從中華路大門進出，夜間則由急診入口進出。

有民眾昨天經過正在整修的和平院區，發現沒有足夠的指示牌，反而是由醫護人員在大馬路旁協助引導車輛與行人動線。他在Threads發文，院方如果真的需要人力，就安排保全、行政或臨時工，甚至貼清楚的路線指示都好，不要把已經超時、超累、承受巨大醫療壓力的醫護拉到車流旁，冒著危險站著。

他認為，醫護是神聖的工作，他們是救人命的專業人員，不是工讀生、保全人員，但醫護人員的專業價值不被尊重，居然被拿來做這種本來就不該動到他們身上的事情，批「到底是哪一套官僚思維？什麼時候醫療體系也像慣老闆？」不知院方相關決策人員是何心態。

該民眾說，當下致電聯醫，院方只說會再調整，打1999則得到「公文了解，6至8個工作天」，他直呼就是踢皮球、拖延，「問題不是不能解，是不想解」，質疑這就是台灣社會對待醫護人員的方式？沒把醫護人員捧著就算了，還這樣安排根本糟蹋人，醫護值得基本的尊重、被善待。

貼文一出，不少民眾為醫事人員抱屈，「把醫護人員當什麼？把路過民眾安全當什麼？」「不知道主管單位怎麼想的，有夠扯」、「我早上路過也有看見，太誇張」、「這週一、二也有看到，覺得有夠離譜」、「現在還要兼職指揮交通」、「不只指揮交通，客人下車還要幫開車門」、「上面根本不尊重專業。」

也有護理師留言，如果領一樣的薪水，跟臨床比起來，派去指揮交通他願意，其他民眾感謝發文者見義勇為，為基層醫療工作人員出聲，有人提及「主管最新消息，明天開始不排醫技人員輪值，但其他單位尚不清楚，叩謝恩公。」

據了解，和平院區安排醫事人員在場引導民眾，時間從這周一開始，上午8時起每班2小時，輪班至下午。排班「站崗」的不只護理長，還有藥師、放射師、檢驗師、牙醫助理、急診室人員等醫事人員。

院方表示，今日起由和平醫院保全及志工持續提供引導與服務，並依實際情況調整排班時段、服務地點及引導重點。

北市聯醫和平院區這周起安排醫事人員每天排班在大門引導民眾，挨批不尊重專業，記者今早觀察，現場無醫事人員，而是保全協助引導。記者林佳彣／攝影
北市聯醫和平院區這周起安排醫事人員每天排班在大門引導民眾，挨批不尊重專業，記者今早觀察，現場無醫事人員，而是保全協助引導。記者林佳彣／攝影

醫護人員 保全
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台東市衛生所整修完工...縣府宣布醫護加薪升等 打造更舒適醫療環境

台中慈濟醫院推颱風員工托育服務 醫護上班無煩惱

故宮百年雙喜臨門！南北雙院人潮破三百萬　鎮院國寶與文創驚豔齊放

不讓羅浮宮世紀劫案重演 故宮舉辦防竊防搶預演 警察局也參演

相關新聞

獨／北市聯醫和平院區整修外牆…要醫事人員排班「站崗」 民眾怒批：糟蹋人

醫事人力不足難補齊，但台北市立聯醫和平院區近期整修外牆，院方卻找護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班「站崗」引導，有民...

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

米其林餐廳疑爆食物中毒！有民眾表示9日至北市一米其林指南推薦餐廳用餐，隔日與友人先後發病進急診，一連2天「不是在馬桶上就是在床上」，飽受折磨，查看Google評論發現不少人也有出現身體不適症狀，呼籲近

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，下周一晚間將有一股冷空氣接近台灣，中央氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20...

下周大降溫？ 賈新興：有第一波大陸冷氣團影響機率

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」...

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險，提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。