獨／北市聯醫和平院區整修外牆…要醫事人員排班「站崗」 民眾怒批：糟蹋人

醫事人力不足難補齊，但台北市立聯醫和平院區近期整修外牆，院方卻找護理長、藥師等醫事人員在工程圍籬外排班「站崗」引導，有民眾昨天看到，直呼「真的很吃驚又生氣」，直指醫護不是工具人、備用勞力。記者今上午8時初觀察，不見醫事人員引導，而是保全。

和平院區官網公告，醫療大樓外牆整修工程11月8日開始，工期約45日，施作時間為上午8時至下午5時、每日8小時。白天行人按動線指示，從中華路大門進出，夜間則由急診入口進出。

有民眾昨天經過正在整修的和平院區，發現沒有足夠的指示牌，反而是由醫護人員在大馬路旁協助引導車輛與行人動線。他在Threads發文，院方如果真的需要人力，就安排保全、行政或臨時工，甚至貼清楚的路線指示都好，不要把已經超時、超累、承受巨大醫療壓力的醫護拉到車流旁，冒著危險站著。

他認為，醫護是神聖的工作，他們是救人命的專業人員，不是工讀生、保全人員，但醫護人員的專業價值不被尊重，居然被拿來做這種本來就不該動到他們身上的事情，批「到底是哪一套官僚思維？什麼時候醫療體系也像慣老闆？」不知院方相關決策人員是何心態。

該民眾說，當下致電聯醫，院方只說會再調整，打1999則得到「公文了解，6至8個工作天」，他直呼就是踢皮球、拖延，「問題不是不能解，是不想解」，質疑這就是台灣社會對待醫護人員的方式？沒把醫護人員捧著就算了，還這樣安排根本糟蹋人，醫護值得基本的尊重、被善待。

貼文一出，不少民眾為醫事人員抱屈，「把醫護人員當什麼？把路過民眾安全當什麼？」「不知道主管單位怎麼想的，有夠扯」、「我早上路過也有看見，太誇張」、「這週一、二也有看到，覺得有夠離譜」、「現在還要兼職指揮交通」、「不只指揮交通，客人下車還要幫開車門」、「上面根本不尊重專業。」

也有護理師留言，如果領一樣的薪水，跟臨床比起來，派去指揮交通他願意，其他民眾感謝發文者見義勇為，為基層醫療工作人員出聲，有人提及「主管最新消息，明天開始不排醫技人員輪值，但其他單位尚不清楚，叩謝恩公。」

據了解，和平院區安排醫事人員在場引導民眾，時間從這周一開始，上午8時起每班2小時，輪班至下午。排班「站崗」的不只護理長，還有藥師、放射師、檢驗師、牙醫助理、急診室人員等醫事人員。