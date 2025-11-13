北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北一米其林餐廳疑爆食物中毒，該餐廳以提供道地義大利美食聞名。圖／網友提供
台北一米其林餐廳疑爆食物中毒，該餐廳以提供道地義大利美食聞名。圖／網友提供

米其林餐廳疑爆食物中毒！有民眾表示9日至北市一米其林指南推薦餐廳用餐，隔日與友人先後發病進急診，一連2天「不是在馬桶上就是在床上」，飽受折磨，查看Google評論發現不少人也有出現身體不適症狀，呼籲近日有前往消費的顧客留意身體狀況。

原PO表示，她與朋友到該餐廳慶生後，隔日便出現上吐下瀉、發燒、全身酸痛的症狀，一連2天都虛弱不已。本來還未聯想到食物中毒，結果看Google評論才發現她們不是個案，陸續有9日、10日在同餐廳用餐的顧客表示用餐後身體不適，不過目前相關評論已疑被隱藏，她們則在就醫後通報衛生局。

該文發出後引起網友關注，陸續有苦主回覆「目前還在瘋狂拉肚子中」、「11/9晚上，我們是靠牆裡面那桌4人，3個人腹痛水瀉，有1個現在還在急診室還沒出來，已經請假2天了」、「我們禮拜日晚上也有去用餐，隔天兩個人也是陸續開始有發燒和腸胃不適的症狀」、「我的友人11/10去用餐，隔天也發高燒上吐下瀉送急診⋯希望早日找出原因」、「我們也是11/9號用餐，同行友人也都發燒+拉肚子！店家竟然還把評論刪掉」、「11/10晚上去用餐，同桌3人都上吐下瀉、發燒、頭昏、腹胃痛，這間已經吃了好多次從來沒有這樣過⋯今天衛生局跟疾管局都有來電，看起來是有要稽查了」。

原PO事後也致電店家反應，業者表示「已將相關食品送件檢驗，也請消毒公司來消毒」。不過也有人指出請店家送驗時「店家回覆：他們都賣完了沒辦法送驗」，且質疑業者態度不佳並說謊「問說他們最早什麼時候收到客人反應，他們說昨晚（11/11）」。

