下周大降溫？ 賈新興：有第一波大陸冷氣團影響機率

東北季風接力影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察下周一至下周二有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率。

近期天氣趨勢，他說，明天，新北山區、宜花及中投山區有零星短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。周六，午後山區有零星短暫雨。周日，東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投以北山區有零星短暫雨。

下周一至下周二有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，賈新興表示，下周二中午前，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，各地天氣晴朗穩定，晚起至下周四清晨，宜蘭山區及新北山區有零星短暫雨 。下周四，傍晚起鵝鑾鼻一帶、桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨。下周五，東北季風影響，台南以北及宜花東有局部短暫雨。下周六，新北山區及宜花有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。