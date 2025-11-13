快訊

北東陰雨南部轉晴 下周一冷空氣抵達這時最冷 專家：冬天正式來臨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一晚間至下周二預估是入冬以來最冷的天氣，除北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，下周二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。聯合報系資料照片
下周一晚間至下周二預估是入冬以來最冷的天氣，除北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，下周二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。聯合報系資料照片

鳳凰颱風昨晚登陸恆春就減弱為熱帶性低氣壓，隨後通過恆春半島朝東北方進入太平洋，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，預估今天將轉化為溫帶氣旋，颱風整體受東北季風乾冷空氣移入，在前天就有高低層分離的情況，登陸時僅維持底層環流，強度已經非常弱了，颱風本體對台灣影響小。

今天起大環境轉受東北季風影響，薛皓天表示，不過熱帶性低氣壓位於台灣東方海面，且有一道鋒面也延伸至台灣東北方，使中北部及東部持續為陰陣雨天氣，山區也有短暫陣雨，其餘地區大致為多雲天氣上半天偶有飄雨，下半天後中部以南偶有陽光露臉機會，氣溫也稍回升。

北部的降雨熱區，他說，包括北海岸至東北角、山區及宜蘭，降雨持續至明天清晨，降雨類型為持續性，偶有較大雨勢發生，日雨量可達大雨至局部豪雨等級，前往沿海或山區注意安全，近日降雨多，山區易耗發土石流，非必要減少前往。

明天隨低壓遠離，水氣稍減少，薛皓天表示，持續受東北季風影響，北部及東北部仍為陰陣雨天氣，其餘地區天氣轉好，為晴到多雲時晴，南部氣溫再回升，局部高溫可接近30度，類似天氣持續至周六。

周日東北季風減弱，短暫轉偏東風環境，他說，迎風面東北部及東半部持續有短暫雨，台北盆地天氣轉好，各地為晴到多雲天氣，中南部氣溫暖熱仍有接近30度機會。

薛皓天表示，下周一北方槽線加深並南下，帶動地面東北季風增強，北部、東部再轉陰陣雨天氣，氣溫下降，中部以南為持晴到多雲天氣，白天氣溫持續暖熱，入夜後東北季風再增強，迎風面北部東北部降雨較明顯，日雨量可達大雨等級，且氣溫會下降至20度以下，配合降雨，氣溫可降至16度左右，體感上偏冷。

「下周一晚間至下周二預估是入冬以來最冷的天氣」，薛皓天表示，除北部低溫在16度上下，中南部降溫也明顯，中部高溫降至20度以下，南部約22度，下周二夜間各地氣溫甚至都可來到1字頭，算是入冬以來最明顯的一波降溫。天氣方面下周二因東北季風持續影響，新竹以北及東半部為陰陣雨天氣，中部多雲時陰，南部多雲時晴。

下周三東北季風略為減弱，不過薛皓天表示，仍維持東北風環境，下周四、下周五水氣多，各地為陰時多雲有短暫陣雨天氣，預估至11月底大致維持東北季風環境，且後續北方系統更活躍，帶來的冷空氣將逐漸變強，北部低溫都有1字頭的機會，可以宣告冬天正式來臨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險，提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈」。

