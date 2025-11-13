快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

聯合新聞網／ 綜合報導
胸腔重症科醫師黃軒指出每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，還可減少糖尿病的風險。示意圖／Ingimage
胸腔重症科醫師黃軒指出每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，還可減少糖尿病的風險。示意圖／Ingimage

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險。黃軒提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈。」

胸腔重症科醫師黃軒在臉書發文，表示許多人會以為動脈硬化是因為膽固醇過高或吃太油導致，不過根據《美國心臟協會期刊》2025年的期刊表明，在200份動脈斑塊的樣本中，有42%來自「口腔鏈球菌」。

黃軒提到，這些細菌平時待在牙齦縫中，如果牙周出血、發炎，就會潛入血液，形成「生物膜」，並慢慢侵蝕血管壁。當免疫力下降時，細菌便會甦醒，使動脈斑塊破裂、血栓，造成心肌梗塞。此外，細菌更會誘發免疫過度反應，為動脈硬化惡化的關鍵。

黃軒說，好好刷牙能保護心臟，根據日本的研究，每天只刷一次牙或根本沒刷牙的人，腦中風風險會增加22%、如果已經是冠心病病患，心血管疾病風險更高達70％。相反地，每天刷牙超過三次，心房顫動、冠心病、腦中風等心血管疾病風險則會下降10%到15%，更顯示了刷牙的重要性。

黃軒透露，刷牙更可以減少糖尿病風險，南韓的研究表明，51歲以下的年輕族群，每天刷牙三次可減少口腔致病菌、降低慢性炎症，減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，糖尿病風險降低14%；而52歲以上的年長者則因免疫功能下降，降低幅度僅減少7%，「年齡越輕，效果越明顯」。

黃軒總結，每天刷牙三次是心臟科醫師的「預防最佳處方」，能減少口腔細菌入侵血液的機會、降低炎症與血管硬化，更能穩定血糖，穩定代謝，刷牙不僅能清潔口腔，更能清理血管中的「未爆彈」。

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

你知道刷牙也能保護心臟嗎？胸腔重症科醫師黃軒發文，指出美國和日本的研究皆發現每天刷牙大於3次，心血管疾病的風險顯著降低，其原因在於頻繁刷牙可以減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，還可減少糖尿病的風險，提醒民眾：「你不只在刷牙，更是在清理血管裡的未爆彈」。

