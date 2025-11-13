聽新聞
0:00 / 0:00
下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，下周一晚間將有一股冷空氣接近台灣，中央氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20度以下，應該是很有感。
「這支槽線夠深」，他PO出歐洲模式（ECMWF）天氣圖說明，槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。預估會有一股冷空氣下周一晚間接近台灣，這樣的槽線值得注意。
中央氣象署表示，下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。
低溫方面，氣象署表示，下周一西半部、宜花及澎湖18至21度，台東23度，金門17度，馬祖15度；高溫方面，北部、宜花、澎湖及金門22至25度，中南部及台東27至30度，馬祖19度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言