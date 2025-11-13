快訊

北市米其林餐廳疑爆食物中毒！多人上吐下瀉發高燒 業者：已請人消毒

新北八里大樓火警奪1命 61歲婦人送醫急救無效

上午9時22分宜蘭員山規模4.5地震 最大震度3級

下周一冷空氣很有感 鄭明典：氣象署預估全台低溫降到20度以下

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。預估會有一股冷空氣下周一晚間接近台灣，這樣的槽線值得注意。圖／取自鄭明典臉書
槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。預估會有一股冷空氣下周一晚間接近台灣，這樣的槽線值得注意。圖／取自鄭明典臉書

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，下周一晚間將有一股冷空氣接近台灣，中央氣象署預估這波冷空氣可以讓全台灣低溫都降到20度以下，應該是很有感。

「這支槽線夠深」，他PO出歐洲模式（ECMWF）天氣圖說明，槽線代表下方冷空氣的位置，槽線的移動約略可以判斷地面冷空氣接近的時間。預估會有一股冷空氣下周一晚間接近台灣，這樣的槽線值得注意。

中央氣象署表示，下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。

低溫方面，氣象署表示，下周一西半部、宜花及澎湖18至21度，台東23度，金門17度，馬祖15度；高溫方面，北部、宜花、澎湖及金門22至25度，中南部及台東27至30度，馬祖19度。

