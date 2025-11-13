聽新聞
非洲豬瘟防線拉緊！防疫人員深入山區稽查山豬飼養...不漏一頭豬
國內出現首例非洲豬瘟確診案例，重創全台養豬產業與豬肉相關產業。雖然肉品市場在禁運半個月後恢復拍賣開市，但防疫作戰仍未結束。嘉義縣各地養豬場持續緊繃防線，落實「防疫零死角」政策，從一般豬場到深山野豬飼養戶，全力封堵疫情擴散的可能。
嘉縣府指示家畜疾病防治所啟動全面清查行動，禁止任何閒雜人員進入豬場，並停止廚餘養豬，要求所有豬場加強消毒。針對外界關注的野豬傳播風險，防疫人員鎖定曾文水庫知名「山豬島」與周邊山區定期抽檢，目前檢測結果全為陰性。
然而，嘉義縣幅員遼闊，山區如阿里山、梅山一帶仍常有野豬出沒。牠們不僅破壞竹筍與作物，甚至闖入農地，成為防疫最大隱憂。防疫人員憂心，若野豬接觸感染源或廚餘，恐成為非洲豬瘟的隱形破口。家畜所防疫隊近來深入偏遠山區，一戶一戶訪查，連只養1頭山豬的飼主都不放過。初步統計，嘉義縣約有20戶飼養山豬，規模不大，卻都納入防疫名單。防疫人員逐一宣導改用飼料餵養、停止餵食廚餘，並檢查現場環境與消毒設備。
「只要有豬的地方，我們就會到！」防疫人員語氣堅定說，他們冒著山路難行風險巡查，目的只有一個，守住養豬產業，不讓疫情有機可乘。目前全縣屠宰與運輸禁令雖已解除，但防疫單位仍嚴陣以待。家畜所呼籲，非洲豬瘟不會感染人類，但對養豬業影響深遠，任何疏忽都可能造成無法挽回的損失，須加強植物性廚餘管理與去向查核，確保不經豬場接觸。防疫人員強調，「防疫沒有假期、也沒僥倖」，唯有全民配合，才能讓這場無形的防疫戰，早日畫下句點。
