快訊

雨彈炸桃園以北「2地恐升級豪雨」 下周冷空氣南下低溫急探1字頭

台東南橫公路新武路段今晨落石！道路雙向阻斷

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

雨彈炸桃園以北「2地恐升級豪雨」 下周冷空氣南下 低溫急探1字頭

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天桃園以北降雨增加，局部有大雨出現的機率，尤其基隆北海岸及大台北山區雨勢最持續、明顯，甚至有局部豪雨出現的機率，而其他地區大多為零星雨後轉多雲。本報資料照片
熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸、台北市山區、新北市地區今天有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

今天水氣仍多，中央氣象署表示，配合東北季風增強，迎風面桃園以北降雨增加，局部有大雨出現的機率，尤其基隆北海岸及大台北山區雨勢最持續、明顯，甚至有局部豪雨出現的機率，而其他地區大多為零星雨後轉多雲，注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天北台灣天氣轉涼，整日為20至24度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為22至24度，高溫為25到28度。澎湖陰短暫陣雨，氣溫21至23度；金門陰短暫陣雨，氣溫20至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫19至21度。

明天東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及宜花地區有局部短暫雨，台東地區、竹苗山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至周日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，各地天氣轉涼，下周二、下周三東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二中南部山區亦有零星短暫雨。

下周一低溫方面，西半部、宜花及澎湖18至21度，台東23度，金門17度，馬祖15度；高溫方面，北部、宜花、澎湖及金門22至25度，中南部及台東27至30度，馬祖19度。下周二、下周三低溫方面，中部以北及宜花15至17度，南部、台東及澎湖19至20度，金門14度，馬祖13度；高溫方面，中部以北、宜花及澎湖18至22度，南部27度，台東24度，金門19度，馬祖15度。

下周四東北季風減弱，中部以北及宜花地區天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；下周四至下周六東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天桃園以北降雨增加，局部有大雨出現的機率，尤其基隆北海岸及大台北山區雨勢最持續、明顯，甚至有局部豪雨出現的機率，而其他地區大多為零星雨後轉多雲。圖／中央氣象署提供
馬祖 東北季風
