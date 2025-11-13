快訊

鳳凰58年來首個11月侵台颱 史上第3晚登陸 颱風殘骸致北部雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風成為58年來首個11月登陸的颱風，以及史上第3晚登陸的颱風，僅次於2004年南瑪都及1967年吉達颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鳳凰颱風成為58年來首個11月登陸的颱風，以及史上第3晚登陸的颱風，僅次於2004年南瑪都及1967年吉達颱風。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鳳凰颱風昨晚登陸屏東恆春後，減弱為熱帶性低氣壓。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風成為58年來首個11月登陸的颱風，以及史上第3晚登陸的颱風，僅次於2004年南瑪都及1967年吉達颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鳳凰颱風登陸同時，「也嚥下最後一口氣」，減弱為熱帶低壓，颱風警報宣告解除。鳳凰颱風減弱後的殘骸，持續往東，漸漸遠離台灣。但颱風殘骸進入東部海面後，北部風向轉為偏北風，雨勢又會變多，多加注意。

中央氣象署發布熱帶性低氣壓特報，原鳳凰颱風的熱帶低壓今天凌晨2時在台東東北東方80公里，向東北移動，時速31公里；熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，今天台灣附近各海面及巴士海峽易有8至11級強陣風且風浪偏大，海面航行及作業船隻特別注意；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪。

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中央氣象署發布大雨特報，北海岸及台東縣山區已有豪雨發生，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風 氣象署 東北季風
