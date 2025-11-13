罕見絕美的中緯度極光 鄭明典：非常強烈地磁擾動

根據中央氣象署太空天氣作業辦公室發布的太空天氣報告，因行星際環境條件變化劇增，台灣時間昨天上午8時發生地球磁場擾動事件，最大規模為Kp9，影響時間約持續13小時。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天上午發生中的地磁擾動事件，已經達到地磁擾動定義的最強等級，「非常強烈地磁擾動」。

鄭明典分享友人在美國科羅拉多州卵石城觀察到的極光照片，他表示，受到強烈地磁擾動（磁暴）影響，很少看到極光的中緯度地區也能看到跳躍的極光。