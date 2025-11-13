入夜燈火通明！宜蘭縣府清理蘇澳災區不停歇 完成主街道災後復原

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
入夜後，宜蘭縣代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，周四可以正常上班上課。圖／縣府提供
入夜後，宜蘭縣代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，周四可以正常上班上課。圖／縣府提供

宜蘭蘇澳鎮遭受15年來嚴重水患，昨晚水淹逾一層樓高，造成住戶的家具及家電泡水受損、汽機車也成了泡水車，今天泥水退去滿地泥濘，路旁堆滿大型廢棄物，災況慘重。縣府代理縣長林茂盛勘災後下令總動員即刻復原，各局處從早到晚調派機具清理，入夜終於恢復主要街道乾淨。

由於鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，加上昨天傍晚滿潮，積水排不出去，造成蘇澳鎮中山路及中原路一帶淹水受損最嚴重，重災區淹逾一層樓高，住戶的家具及家電漂在水面，今天災民清出報廢大型物品全堆放在路邊。

縣府代理縣長林茂盛上午勘災時，市區主要街道厚厚泥漿，走路通行困難，泡水汽機車開不動，充斥垃圾，滿目瘡痍。主管街道的交通部公路局表示暫無機具人力，林茂盛指示，災後復原不分中央與地方，立即要求各局處總動員投入人力，務必今天完成清理。

環保局調進各鄉鎮市公所清運機具，包括抓斗車、小山貓、清溝車、運土卡車、資收車及消毒車共17輛，27位環保人力；交通處協助調派鏟裝機及傾卸卡車各6台、挖土機2台、水車3部。

入夜後，廢棄物全部清乾淨後，灑水清掃，代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，今天可以正常上班上課，包縣議員陳玉萍及受災戶看到主要街道復原完成，紛紛給予讚許。

昨天晚間，縣政府官網粉絲頁也感性貼文：

「夜深了，災情最嚴重的蘇澳，我們用最快的速度，恢復主要道路的整潔，希望讓災民盡早恢復日常。縣府團隊一刻不停歇，持續投入清理、農損補助與社會救助，確保每一份協助及用心，都能及時抵達需要的角落。

今晚林茂盛代理縣長再度回到災區，並要求以下幾點事項：

環保局持續出動各項機具完成中山路主要幹道清理及持續清掃巷弄；交通處協調照明與街道清洗，明晚前恢復路燈正常；水資處支援抽水設備，協助台電恢復供電；消防局出動照明車，支援夜間清運；警察局蘇澳分局持續協助中山路交管。

代理縣長林茂盛要求縣政府參議、環保局與水資處等單位進駐蘇澳前進指揮所，統籌調度清理與復原工作。

這兩天，宜蘭歷經近十年來最嚴峻的風雨挑戰，感謝中央地方共同努力，也感謝所有堅守崗位的工作人員，更感謝鄉親們的配合。風雨漸歇，災後重建之路才正要開始，宜蘭縣政府會繼續與鄉親並肩前行，早日重建希望、恢復如常」。

宜蘭縣政府展開災後復原不停歇！入夜燈火通明，動員各局處清掃主要街道。圖／縣府提供
宜蘭縣政府展開災後復原不停歇！入夜燈火通明，動員各局處清掃主要街道。圖／縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛指示災後復原工作不分中央與地方，入夜後，縣政府完成蘇澳鎮中山路主街道的災後復原，周四可以正常上班上課。圖／讀者提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛指示災後復原工作不分中央與地方，入夜後，縣政府完成蘇澳鎮中山路主街道的災後復原，周四可以正常上班上課。圖／讀者提供
入夜後，宜蘭縣代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，周四可以正常上班上課。圖／縣府提供
入夜後，宜蘭縣代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，周四可以正常上班上課。圖／縣府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛指示災後復原工作不分中央與地方，入夜後，縣政府完成蘇澳鎮中山路主街道的災後復原，周四可以正常上班上課。圖／讀者提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛指示災後復原工作不分中央與地方，入夜後，縣政府完成蘇澳鎮中山路主街道的災後復原，周四可以正常上班上課。圖／讀者提供

林茂盛 蘇澳 環保局
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風暴雨襲蘇澳！秀琴驚見街道成汪洋　「嚇到全身發抖」

蘇澳等淹水災情…宜蘭女婿蔣萬安派人力機具協助救災

蘇澳等地傳災情 宜蘭女婿蔣萬安昨晚致電代理縣長即刻助救災

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

健康主題館／喉嚨腫到3度急診 慢性蕁麻疹7年才治好

56歲的謝小姐，從小就受慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，癢到受不了才開始接受規律治療。她曾因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診...

入夜燈火通明！宜蘭縣府清理蘇澳災區不停歇 完成主街道災後復原

宜蘭蘇澳鎮遭受15年來嚴重水患，昨晚水淹逾一層樓高，造成住戶的家具及家電泡水受損、汽機車也成了泡水車，今天泥水退去滿地泥...

「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。