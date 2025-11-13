入夜燈火通明！宜蘭縣府清理蘇澳災區不停歇 完成主街道災後復原

宜蘭蘇澳鎮遭受15年來嚴重水患，昨晚水淹逾一層樓高，造成住戶的家具及家電泡水受損、汽機車也成了泡水車，今天泥水退去滿地泥濘，路旁堆滿大型廢棄物，災況慘重。縣府代理縣長林茂盛勘災後下令總動員即刻復原，各局處從早到晚調派機具清理，入夜終於恢復主要街道乾淨。

由於鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，加上昨天傍晚滿潮，積水排不出去，造成蘇澳鎮中山路及中原路一帶淹水受損最嚴重，重災區淹逾一層樓高，住戶的家具及家電漂在水面，今天災民清出報廢大型物品全堆放在路邊。

縣府代理縣長林茂盛上午勘災時，市區主要街道厚厚泥漿，走路通行困難，泡水汽機車開不動，充斥垃圾，滿目瘡痍。主管街道的交通部公路局表示暫無機具人力，林茂盛指示，災後復原不分中央與地方，立即要求各局處總動員投入人力，務必今天完成清理。

環保局調進各鄉鎮市公所清運機具，包括抓斗車、小山貓、清溝車、運土卡車、資收車及消毒車共17輛，27位環保人力；交通處協助調派鏟裝機及傾卸卡車各6台、挖土機2台、水車3部。

入夜後，廢棄物全部清乾淨後，灑水清掃，代理縣長林茂盛與相關局處長再去看一次，確定中山路主街道已經恢復完成，今天可以正常上班上課，包縣議員陳玉萍及受災戶看到主要街道復原完成，紛紛給予讚許。

昨天晚間，縣政府官網粉絲頁也感性貼文：

「夜深了，災情最嚴重的蘇澳，我們用最快的速度，恢復主要道路的整潔，希望讓災民盡早恢復日常。縣府團隊一刻不停歇，持續投入清理、農損補助與社會救助，確保每一份協助及用心，都能及時抵達需要的角落。

今晚林茂盛代理縣長再度回到災區，並要求以下幾點事項：

環保局持續出動各項機具完成中山路主要幹道清理及持續清掃巷弄；交通處協調照明與街道清洗，明晚前恢復路燈正常；水資處支援抽水設備，協助台電恢復供電；消防局出動照明車，支援夜間清運；警察局蘇澳分局持續協助中山路交管。

代理縣長林茂盛要求縣政府參議、環保局與水資處等單位進駐蘇澳前進指揮所，統籌調度清理與復原工作。