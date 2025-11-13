遊台南 品賞京都式生活

遊台南，用「京都式」的生活態度，發現台南的深度。有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華，走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理，並品味致敬京都風格的「皇太子宴」，探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。

走訪五條港「黃家咕咾石古厝」，見證古宅與現代美學的交會，於林百貨親手製作口金包，編織專屬紋樣故事，旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐，美食饗宴還有展現台南風味的預約制無菜單料理「筑馨居」。

有行旅「在台南 過京都生活」3天2夜旅程，明年1月7日至9日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/84763y