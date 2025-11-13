聽新聞
0:00 / 0:00

遊台南 品賞京都式生活

聯合報／ 本報訊

遊台南，用「京都式」的生活態度，發現台南的深度。有行旅「在台南  過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華，走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理，並品味致敬京都風格的「皇太子宴」，探遊由藤本壯介建築團隊操刀設計的南埕衖事，感受巷弄中交織的當代設計與老城氛圍。

走訪五條港「黃家咕咾石古厝」，見證古宅與現代美學的交會，於林百貨親手製作口金包，編織專屬紋樣故事，旅宿綉溪安平飯店，在「一房一景」的藝術展演氛圍裡沉浸府城靜謐，美食饗宴還有展現台南風味的預約制無菜單料理「筑馨居」。

有行旅「在台南  過京都生活」3天2夜旅程，明年1月7日至9日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/84763y

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

寶格麗攜手日本漆藝大師 Lvcea Notte di Luce限定表螺鈿凝聚無盡光芒

京都嵐山竹林慘遭刻字！日媒直擊觀光客硬闖私宅：這在我國家很正常

不想再被遊客跳過？日本「最無聊」名古屋得先說服外人做這件事

台女京都遭陌生男「用力打屁股」！日警1回應台網友氣炸

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

健康主題館／喉嚨腫到3度急診 慢性蕁麻疹7年才治好

56歲的謝小姐，從小就受慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，癢到受不了才開始接受規律治療。她曾因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診...

「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

糖尿病藥不傷腎 病友別自行調整用量

民眾領藥時常憂心忡忡地詢問：「我這次檢查糖尿病指標狀況不好，醫師說需要再調整藥物，但聽說吃太多糖尿病藥物或打胰島素會傷腎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。