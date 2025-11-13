聽新聞
台東示範公廁頻故障 高雄新建公廁遭砸毀

聯合報／ 記者尤聰光宋原彰巫鴻瑋／連線報導
台東千萬級「舊站特區示範公廁」完工不到半年，多個廁間故障停用，尤其轉運站旁的公廁全數失靈，民眾與遊客抱怨「太扯了」。記者尤聰光／攝影
台東千萬級「舊站特區示範公廁」完工不到半年，多個廁間故障停用，尤其轉運站旁的公廁全數失靈，民眾與遊客抱怨「太扯了」。記者尤聰光／攝影

台東斥資1500萬元在舊站特區打造示範公廁，完工不到半年屢傳故障，民眾與遊客批太扯。另高雄茄萣區運動公園新公廁原訂15日啟用，20多座馬桶與小便斗近日全遭砸毀，議員批偏鄉公園欠維護，導致治安死角，高市公園處坦承人力不足，會設法補強維管。

台東「千萬級」示範公廁，3棟位在鐵花新聚落市集旁，1棟在轉運站旁，採平頂清水模搭配植栽，被視為觀光亮點，但今年7月啟用才幾天，半數馬桶就阻塞，運轉站公廁更全數故障，遭批品質差。台東縣府表示，會盡速檢修排水系統與馬桶設備，檢討維護管理機制，並加強巡檢與定期保養。

高雄茄萣運動公園正興建全新公廁，預計本月15日啟用，完工前卻被發現10多座馬桶、小便斗遭砸碎，估計損失逾15萬元。圖／湖內分局提供
高雄茄萣運動公園正興建全新公廁，預計本月15日啟用，完工前卻被發現10多座馬桶、小便斗遭砸碎，估計損失逾15萬元。圖／湖內分局提供

另高雄茄萣運動公園新公廁訂後天啟用，承包商9日發現8個馬桶、14個小便斗及2座洗手台全遭砸碎，損失逾15萬元。民眾怒批「沒公德心」，警方不排除是工程糾紛遭致破壞。運發局指茄萣運動公園為光電球場標租案，所有費用由光電業者負責，待修的廁所預計年底完工。

這處公園由運動部經費改善，高市府處理光電板漏水問題並新建停車場及廁所。議員鄭孟洳說，市府積極建公園，維護量能未同步提升，議員林智鴻指公園巡邏人力不足，易產生治安死角，建議建置3D治安巡檢預警系統。議員白喬茵指特色公園養護預算至少需12億元，預算有非常大的缺口，維護不足，導致頻有治安事件。

高市公園處坦言，人力確實不足，今年另聘40名臨時人員，也將招募志工維護，另在都市計畫審議時，研議建商認養公園。目前市區8處公園裝監視器，鄰里小公園也會協調警方將監視器角度轉向公園，便於監督。

