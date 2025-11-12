健康你我他／雞腿碎骨劃傷喉嚨 小兒從此學會慢食

甫上小一的小兒最愛吃雞腿。婆婆知道孫子的口味，早上拜好的烤雞牲禮，傍晚特地熱好端上桌，歡喜地準備這份愛的晚餐。小兒放學回家，飢腸轆轆，一看到那隻油亮噴香的雞腿，眼睛發亮，迫不及待拿起來啃。

正吃得津津有味時，他突然叫了一聲，捂著喉嚨喊「好痛」。那一刻，我的心猛地一緊，該不會是被骨頭卡住了？腦海立刻閃過前陣子上CPR+AED課時學的哈姆立克法。我迅速站在他背後呈弓箭步，一手握拳，一手包住拳頭，置於肚臍與劍突間，往內、往上連推數次。重複好幾遍，仍未見異物排出，於是我立刻帶他奔往醫院。

耳鼻喉科掛號的人不多，很快就輪到我們。醫師一邊幽默地說：「我小時候也很愛啃雞腿！」一邊溫和地安撫孩子。內視鏡檢查未見異物，再安排X光確認。醫師解釋，若真有卡骨，恐需全身麻醉手術取出。我聽得一陣心驚，竟因一口雞腿，可能得付出這麼大的代價。所幸結果是被碎骨劃傷，虛驚一場。

從此，我看著孩子小口小口地吃著飯，已不復往日那種大口咬肉、油光滿面的豪邁模樣。那一晚，我深深體會到，生活裡的愛，不只是一盤熱菜、一隻雞腿，更是那份在危急時刻仍能冷靜守護的心。這場驚魂，讓我學會在日常裡，更謹慎、更感恩，也更懂得珍惜──每一口平安的滋味。