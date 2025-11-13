聽新聞
糖尿病藥不傷腎 病友別自行調整用量

聯合報／ 柯雅齡／衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師
糖尿病友不宜自行調整糖尿病用藥。圖／123RF
糖尿病友不宜自行調整糖尿病用藥。圖／123RF

民眾領藥時常憂心忡忡地詢問：「我這次檢查糖尿病指標狀況不好，醫師說需要再調整藥物，但聽說吃太多糖尿病藥物或打胰島素會傷腎，我可不可以輪流每天只吃一種就好？」提醒糖尿病病友，不宜自行調整糖尿病用藥，若有用藥疑慮，可向醫療人員諮詢求助。

據國健署統計，台灣每年近萬人因糖尿病死亡，目前約200多萬名糖尿病病友，且每年持續以兩萬多名的人數增加。糖尿病病友若血糖控制不好，可能產生一些後續併發症，像手腳麻痺刺痛、觸覺異常、視網膜病變、心血管併發症、口腔牙周病變與腎臟病變等。

常見的腎臟病變前兆是出現微量蛋白尿，長期過高的血糖及血壓都可能導致腎臟病變。若能按照醫療人員所擬訂的治療計畫用藥、定期追蹤檢查，搭配適當飲食及運動來控制體重與腰圍，避免服用來路不明的偏方或濫用可能影響腎臟的功能的藥物，例如非類固醇消炎藥物、顯影劑與部分化療藥物等，且血糖與血壓控制得宜，就可以保護腎臟功能。

研究證實，糖尿病藥物SGLT2抑制劑不但可調控血糖，也可透過減少腎絲球壓力等機轉直接達到保護腎臟的效果。各類糖尿病藥物有不同的療效，在適當用法之下，以多種糖尿病用藥互相搭配，可以延緩糖尿病病程及減少併發症產生，避免患者因疾病控制不佳而要使用更多藥物來作後續治療控制病情，增加醫療成本的負擔。

適逢11月14日世界糖尿病日，提醒民眾年末聚餐大快朵頤之時，可透過各類飲食份量的控制，以及調整進食順序（先吃蔬菜類、再吃蛋豆魚肉類，最後吃全穀雜糧類與水果類），來平穩血糖波動與胰島素的分泌，以降低身體負擔。

糖尿病 病人 用藥安全
延伸閱讀

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

吸菸加劇血管發炎 提高糖尿病患併發中風、腎臟病變4倍

早上喝咖啡讓血壓血糖雙雙飆高！營養師揭8條飲食黃金法則

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

糖尿病控制仍恐「傷心」 小心2大警訊

糖尿病是台灣常見的慢性病，據113年國人死因統計，糖尿病排名第五，死亡人數達1萬零663人。新陳代謝暨減重專科醫師周建安...

