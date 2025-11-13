評審讚「讓繪畫被解放」

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨揭曉。評審團主席林平認為，本屆作品更具人文溫度。「我們自身文化裡有一種怡然自得、內化的、精神性的東西，要從生活中去求取。」她指出，本屆的首獎與三件優選作品不再關注社會議題，讓繪畫被解放，呈現人與藝術之間的關係，「像忠實、親密的好朋友。」

優選作品以多元材質開啟繪畫的實驗性。黃冠鈞「在與不在場的空間」讓顏料脫離畫布的束縛，成為懸浮於牆面、與光互動的繪畫物質。

評審陳曉朋認為，這件作品會讓人好奇「這是繪畫嗎？」黃冠鈞運用塑膠的穿透感，展現趣味的層次轉換，乍看之下以為是一塊塑膠布，其實非常費工夫。

張皓宇年僅廿五歲，是獲獎藝術家中最年輕的。他的作品「從水開始……接著一場模擬的敘事」，將油彩與炭粉自由鋪展於無框畫布，構築出未完成的敘事現場。評審李傑認為，此作無論是布局安排、畫面的空間感，皆處理得很好。

此外，已獲得無數獎項肯定的藝術家黃嘉寧，以「仙人掌塊（猴尾柱）」拿下優選。此一作品運用精準筆法展現「微觀的具象」，畫面經營的高完成度，獲得評審一致青睞。

入選獎則有十五位，分別是王柏欽、吳德馨、李迪權、周楷倫、林盈秀、金可、郭秉恩、黃可維、黃宇瑍、黃至正、楊承諺、溫佳寧、盧冠宏、蕭參軍、顏政豪。

「中國信託當代繪畫獎」第三屆得獎與入選共十九件作品，將於明年三月十三日至六月十四日在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出，更多資訊詳見中國信託當代繪畫獎官網。