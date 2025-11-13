聽新聞
0:00 / 0:00

評審讚「讓繪畫被解放」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

第三屆「中國信託當代繪畫獎」昨揭曉。評審團主席林平認為，本屆作品更具人文溫度。「我們自身文化裡有一種怡然自得、內化的、精神性的東西，要從生活中去求取。」她指出，本屆的首獎與三件優選作品不再關注社會議題，讓繪畫被解放，呈現人與藝術之間的關係，「像忠實、親密的好朋友。」

優選作品以多元材質開啟繪畫的實驗性。黃冠鈞「在與不在場的空間」讓顏料脫離畫布的束縛，成為懸浮於牆面、與光互動的繪畫物質。

評審陳曉朋認為，這件作品會讓人好奇「這是繪畫嗎？」黃冠鈞運用塑膠的穿透感，展現趣味的層次轉換，乍看之下以為是一塊塑膠布，其實非常費工夫。

張皓宇年僅廿五歲，是獲獎藝術家中最年輕的。他的作品「從水開始……接著一場模擬的敘事」，將油彩與炭粉自由鋪展於無框畫布，構築出未完成的敘事現場。評審李傑認為，此作無論是布局安排、畫面的空間感，皆處理得很好。

此外，已獲得無數獎項肯定的藝術家黃嘉寧，以「仙人掌塊（猴尾柱）」拿下優選。此一作品運用精準筆法展現「微觀的具象」，畫面經營的高完成度，獲得評審一致青睞。

入選獎則有十五位，分別是王柏欽、吳德馨、李迪權、周楷倫、林盈秀、金可、郭秉恩、黃可維、黃宇瑍、黃至正、楊承諺、溫佳寧、盧冠宏、蕭參軍、顏政豪。

「中國信託當代繪畫獎」第三屆得獎與入選共十九件作品，將於明年三月十三日至六月十四日在國立台北藝術大學關渡美術館公開展出，更多資訊詳見中國信託當代繪畫獎官網。

中國信託
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

議員憂新北市美術館人潮銳減 侯友宜：經營不可曲高和寡

李心潔辦畫展 梁詠琪一口氣下單4幅大手筆支持

基隆美術館作品灰塵遭志工擦乾淨 藝術家本尊發聲了

基隆美術館作品遭志工破壞！等待藝術家到場 思考延續創作可能性

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

健康主題館／喉嚨腫到3度急診 慢性蕁麻疹7年才治好

56歲的謝小姐，從小就受慢性蕁麻疹困擾，懷孕時症狀加劇，癢到受不了才開始接受規律治療。她曾因喉嚨腫脹、呼吸困難三度送急診...

「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

糖尿病藥不傷腎 病友別自行調整用量

民眾領藥時常憂心忡忡地詢問：「我這次檢查糖尿病指標狀況不好，醫師說需要再調整藥物，但聽說吃太多糖尿病藥物或打胰島素會傷腎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。