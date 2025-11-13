聽新聞
中國信託當代繪畫獎 李芳妤奪首獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
第三屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，李芳妤以「白瓷磚、花、縫隙」獲首獎。圖／李芳妤提供
第三屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，李芳妤以「白瓷磚、花、縫隙」獲首獎。圖／李芳妤提供

中國信託文教基金會主辦的第三屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，藝術家李芳妤以「白瓷磚、花、縫隙」奪得首獎，獎金八十萬元。三件優選作品分別為張皓宇「從水開始……接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及黃嘉寧的「仙人掌塊（猴尾柱）」，各獲獎金四十萬元。

「中國信託當代繪畫獎」鼓勵藝術家探索繪畫的當代表現語彙與邊界，是全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項。中國信託文教基金會表示，本屆吸引新銳與資深創作者踴躍參與，呈現台灣繪畫在形式、材質與思維上的豐沛能量。評審團陣容包括台灣美術基金會執行長林平、藝術家李傑、獨立策展人許宇、台北藝術大學美術學院教授陳曉朋，以及中國信託文教基金會顧問蔣惠亭等人。

評審團主席林平認為，「中國信託當代繪畫獎」設立的目的是要時時刺激創作者思考當代繪畫是什麼，短短三屆可以看見作品的跨度和多元性，沒有固定觀點。

首獎作品李芳妤「白瓷磚、花、縫隙」獲評審團一致讚譽。評審指出，李芳妤以台灣隨處可見，深具生活感的「白磁磚」為靈感，運用壓克力與炭筆結合雷射貼紙，以「格子覆蓋格子」的手法消融水泥縫隙，將七十二組白瓷磚拼接成長達十四公尺的巨大牆面，重組熟悉秩序和觀看習慣。

李芳妤表示，去年搬到新的租屋處，發現跟老家一樣，有著大家習以為常的白色磁磚與水泥格線。自己想要覆蓋掉這種習以為常，在作品中嘗試以「格子消去格子」的方式，消融磁磚格線的慣性視覺，並繪上有眼睛的鬱金香，將拆解圖像視為一種繪畫方式。此一創新手法也讓繪畫不再只是平面圖像，而是在空間中延展，「讓繪畫長出去」。

中國信託
相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

「太難預約」 僅2成大學生使用免費諮商

衛福部推動心理健康支持方案，不過諮商心理師公會全聯會昨公布「大專學生壓力調查」，發現九成七的學生支持，但僅二成學生使用。...

青春動滋券領用率差 擬改運動幣

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，...

糖尿病藥不傷腎 病友別自行調整用量

民眾領藥時常憂心忡忡地詢問：「我這次檢查糖尿病指標狀況不好，醫師說需要再調整藥物，但聽說吃太多糖尿病藥物或打胰島素會傷腎...

糖尿病控制仍恐「傷心」 小心2大警訊

糖尿病是台灣常見的慢性病，據113年國人死因統計，糖尿病排名第五，死亡人數達1萬零663人。新陳代謝暨減重專科醫師周建安...

