中國信託當代繪畫獎 李芳妤奪首獎

由中國信託文教基金會主辦的第三屆「中國信託當代繪畫獎」得獎名單揭曉，藝術家李芳妤以「白瓷磚、花、縫隙」奪得首獎，獎金八十萬元。三件優選作品分別為張皓宇「從水開始……接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及黃嘉寧的「仙人掌塊（猴尾柱）」，各獲獎金四十萬元。

「中國信託當代繪畫獎」鼓勵藝術家探索繪畫的當代表現語彙與邊界，是全台唯一聚焦「當代繪畫」的獎項。中國信託文教基金會表示，本屆吸引新銳與資深創作者踴躍參與，呈現台灣繪畫在形式、材質與思維上的豐沛能量。評審團陣容包括台灣美術基金會執行長林平、藝術家李傑、獨立策展人許宇、台北藝術大學美術學院教授陳曉朋，以及中國信託文教基金會顧問蔣惠亭等人。

評審團主席林平認為，「中國信託當代繪畫獎」設立的目的是要時時刺激創作者思考當代繪畫是什麼，短短三屆可以看見作品的跨度和多元性，沒有固定觀點。

首獎作品李芳妤「白瓷磚、花、縫隙」獲評審團一致讚譽。評審指出，李芳妤以台灣隨處可見，深具生活感的「白磁磚」為靈感，運用壓克力與炭筆結合雷射貼紙，以「格子覆蓋格子」的手法消融水泥縫隙，將七十二組白瓷磚拼接成長達十四公尺的巨大牆面，重組熟悉秩序和觀看習慣。

李芳妤表示，去年搬到新的租屋處，發現跟老家一樣，有著大家習以為常的白色磁磚與水泥格線。自己想要覆蓋掉這種習以為常，在作品中嘗試以「格子消去格子」的方式，消融磁磚格線的慣性視覺，並繪上有眼睛的鬱金香，將拆解圖像視為一種繪畫方式。此一創新手法也讓繪畫不再只是平面圖像，而是在空間中延展，「讓繪畫長出去」。