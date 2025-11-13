聽新聞
青春動滋券領用率差 擬改運動幣

聯合報／ 記者劉肇育許維寧／台北報導

由體育署（運動部前身）發放的青春動滋券，自前年開始發放以來，領券率每況愈下，運動部政務次長鄭世忠昨天在立法院備詢時指出，運動部正在研擬以「運動幣」取代青春動滋券，且可望擴大領用族群至廿二歲以上。

行政院前年拍板通過「青春動滋券」規畫方案，每年常態發放五百元青春動滋券，給十六至廿二歲青年族群用於運動、看比賽。根據體育部統計，第一年領券率達百分之五十二，不過近兩年卻都跌破四成，今年僅剩百分之卅三。立委萬美玲昨於立院質詢時，要求運動部改善。

實際上，有不少大學生直言，雖然知道政府近年一直在推廣，「但不是很確定到底能用在哪裡。」包括習慣去的健身房因沒有合作，導致無法使用，再加上許多游泳池、健身房、瑜伽教室都是採年費制。陳姓大學生說，一次就繳了一整期的錢，不知道券要怎麼使用。此外，也有大學生反映，沒有運動習慣，也沒看比賽習慣。

鄭世忠表示，內部正在研擬轉型「運動幣」或是與衛福部跨部會合作的方案，發放對象可望放寬至十六歲以上民眾都可登記抽籤。

不過萬美玲提醒，不該取消針對青年族群的專屬設計，並建議十六至廿二歲青年族群可直接領用，同時開放廿二歲以上民眾抽籤。

