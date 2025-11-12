聽新聞
大學生找AI諮商 心理師：仍需專業介入

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

萬事問ＡＩ已成許多人生活的一部分，學者發現，這項新興科技也逐步介入心理健康領域。中華民國諮商心理師公會全聯會調查，部分大學生在生活適應和調適能力遇到困難時，選擇求助ＡＩ。台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，ＡＩ可給部分情緒支持，但學生仍需要有心理健康自主判斷力。

諮商心理師公會全國聯合會進行「 一一四年大專學生壓力調查」，於今年四至九月間，透過網路問卷調查全台大專學生，共回收二五五八份有效問卷，其中女性占七成。

台北教育大學心理與諮商學系主任陳柏霖表示，社會情緒能力指具備高度自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待，但有百分之五社會情緒能力較弱的大學生，因為對自己不夠了解，在生活適應和調適能力都遇到困難，屬於高風險族群，校園應給予心理支持與輔導措施。

陳柏霖說，隨著ＡＩ工具興起，部分學生會先以ＡＩ聊天機器人協助自我調適，甚至在晤談時主動分享「我有先跟ＡＩ聊過」。不過，ＡＩ雖可提供初步紓壓功能，但仍需專業心理師介入，建立更安全與有效的心理支持系統。

心理諮商 大學生 AI
