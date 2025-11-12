快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

國民年金保險要漲價了！明年元旦起調漲 每月多繳43至84元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

衛福部12日宣布，隨著2022年10月至2025年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險的月投保金額，自2026年1月1日起，將由現行1萬9,761元調為2萬1,103元，調整後每人每月自付保費將增加43至84元不等，受影響人數約270萬人。

衛福部表示，國保各項給付以月投保金額為計算基礎，為確保領取年金給付者的生活水準，在物價指數提升之際仍可獲得保障，依國民年金法第11條規定，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額與各項給付金額同時調升。

衛福部表示，國保月投保金額自2023年起為19,761元，查2022年10月至2025年9月CPI累計成長率達6.79％，因此2026年1月1日起，依法將調整為21,103元。

2026年月投保金額調整後，各項給付金額也調高，包括生育給付由3萬9,522元調升為4萬2,206元、喪葬給付由9萬8,805元調升為10萬5,515元。若是年滿65歲、有15年國保年資，領取A式老年年金給付可達6,107元，有利國保民眾之基本經濟安全保障。

至於保險費增加情形，由於政府會依被保險人身分補助40％-100%的國保保費，故每人每月自付保費雖小幅增加43元至84元，政府補助保費則相對增加補助57元至141元。因此，每年約增加37.5億元的保費收入，將全數納入國保基金，作為全體被保險人未來保險給付之用，以符合社會保險財務自給自足原則，更確保國保基金長期財務健全。

衛福部提醒，新制上路後，2026年1-2月份的保費繳款單將於2026年3月底前寄發，被保險人於同年4月底前繳納即可。若無力繳納保險費，請儘速向戶籍所在地之直轄市或縣市政府，申請低收入戶、中低收入戶或所得未達一定標準資格認定，以提高保費補助比率。

國民年金保險
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人

二代健保補充保費「開刀高股息ETF」勢在必行！股添樂：投資人務必有所準備

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

補充保費或許沒這麼糟糕？存股人：00919要繳500塊但明年能退稅800元

相關新聞

整理包／G3級地磁擾動今晚來襲！磁暴是什麼？對人體有害嗎？看懂這場太空風暴

交通部中央氣象署太空天氣辦公室於11日發布「地球磁場擾動特報」，指出因太陽劇烈活動引起的地磁擾動，預估自晚間8點起影響地球，並持續24小時，將對電力、通訊、導航及航空等系統帶來不同程度影響，極光現象也可能出現在平時難以觀測的中緯度地區。「聯合新聞網」整理報導磁暴的原因、影響及注意事項，一起來認識這場太空天氣事件。

國民年金明年調漲…每個月最多得多繳84元 估影響270萬人

衛福部今公布，111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，依法調整國民年金保險（簡稱國保）...

營養師曝柿子隱藏功效 連吃12周「血糖、血脂都降」

秋天正是柿子盛產的季節，除了香甜可口，其實它還是科學實證的「代謝管理高手」。多項國際研究顯示，柿子富含多酚、膳食纖維、類胡蘿蔔素與維生素C，能協助抗氧化、抑制發炎、穩定血糖，甚至幫助體脂下降。

豪雨灌宜蘭 蔥田受損嚴重　農業部3原則啟動救助

鳳凰颱挾帶豪雨，造成宜蘭等地農業災情，行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季今前往宜蘭縣三星鄉，實地勘查青蔥受損情形，農業部將以...

台東縣政府宣布 13日正常上班、上課

台東縣政府今晚宣布，台東縣明（13）日正常上班上課。

健保擴大泌尿上皮癌免疫治療給付 年約500人受惠

全台每年新增4000名泌尿道上皮細胞癌患者，但4成確診已中晚期，且復發率高，一旦轉移，5年存活率不到1成。健保署10月起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。